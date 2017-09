​La carta viral d'un professor madrileny: «Sempre he dit que si fos català seria independentista»

15:50 Nova querella de la Fiscalia: ara contra la Sindicatura Electoral de l'1-O. Ho explica Isaac Meler.



14:58 La Fiscalia també exigeix que es retirin els cartells a favor del referèndum dels ajuntaments. L'ordre forma part de la querella contra Neus Lloveras (AMI) i Miquel Buch (ACM).

14:55 Junqueras no enviarà més a Montoro els informes de despeses pel referèndum. El vicepresident envia una carta al ministre d'Hisenda per deixar clar que ja no li enviarà la informació setmanal que li exigia l'Estat.

14:15 ÚLTIMA HORA La Fiscalia també es querella contra Neus Lloveras i Miquel Buch. El ministeri públic inclou el delicte de malversació en l'acusació contra la presidenta de l'AMI i el president de l'ACM, que pot suposar penes de presó.

14:14 Human Rights Watch està "monitoritzant la situació" a Catalunya per si hi ha "qualsevol abús de poder o violència", segons el Director de Mitjans a Europa de l'ONG, que no es posiciona a favor o en contra de la independència o el referèndum.

14:14 Enric Millo ha advertit que s'actuarà de manera "proporcional i progressiva" contra els actes de campanya i la propaganda electoral a favor del referèndum, però sense concretar si s'impediran els actes d'aquest vespre d'obertura de campanya.

13:40 Ni col·legis oberts ni actes: Santa Coloma de Gramenet no autoritza un debat d'Òmnium Cultural; informa Sergi Santiago. L'Ajuntament es declara "no competent" per permetre un col·loqui sota el lema "Democràcia" atenent les providències del TC i deriva la decisió a la conselleria d'Interior.

13:25 El missatge de Correus per ordenar als treballadors frenar el material de l'1-O; ho explica Sara González. Fonts de l'empresa estatal expliquen a NacióDigital que les ordres de la cúpula aboquen els treballadors a l'"arbitrarietat" a l'hora de protegir el dret a la confidencialitat. Correus ordena als empleats que impedeixin l'enviament de targetes censals o notificacions de les meses als ciutadans.

12:27 «És materialment impossible que el web del referèndum desaparegui d'Internet»; per Karma Peiró. Experts informàtics expliquen a NacióDigital que la mateixa estructura de la xarxa assegura que la informació de l’1-O estigui permanentment disponible encara que el govern espanyol la vulgui censurar.

12:19 VÍDEO Iñaki Gabilondo: "​L'Estat encara té per estrenar una de les seves capacitats, la del diàleg". El periodista torna a dedicar el seu editorial al referèndum.

12:14 Forn avança que es trobarà una solució «tranquil·la» per als alcaldes que desobeeixin la Fiscalia. El conseller d'Interior espera que "no es demani als Mossos que s’impedeixi l’acte d’inici de campanya" del referèndum programat aquesta nit a Tarragona.

12:09 Iglesias titlla Rajoy i els seus ministres d'«inútils» i «piròmans» per conduir Espanya a un «estat d'excepció». El secretari general de Podem a l'Estat creu que l'independentisme és sobretot "una reacció popular al PP.

11:39 L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, li ha recordat a l'Estat que el problema de Catalunya no es resoldrà citant a declarar més de 700 alcaldes per donar suport a l'1-O. A dues setmanes de la celebració del referèndum, Marín ha reclamat tant al Govern com a l'executiu espanyol "seny, serenor i altura de mires" per buscar una solució política a un conflicte,

11:14 La història de l'home que ha passat la nit davant l'Ajuntament de Terrassa pel referèndum; ho explica Sergi Ambudio.

11:10 La campanya del «sí» arrencarà amb 8.000 persones a la TAP de Tarragona. Els gestors de l'equipament no han rebut cap notificació ni cap pressió per no llogar l'espai a l'ANC.

10:42 Julian Assange obre una enquesta sobre el referèndum: «És l'esdeveniment polític més important de l'any a Occident».

10:22 Correus ordena als treballadors no enviar res relacionat amb el referèndum. L'empresa envia una instrucció interna al seu personal.

10:20 L'alcaldessa de Badalona denuncia «trucades intimidatòries» del govern espanyol a funcionaris. Dolors Sabater afirma que té constància d'amenaces realitzades directament pel subdelegat del govern espanyol.

10:08 FOTOS La campanya pel referèndum s'inicia l'endemà del vuitè aniversari de la consulta d'Arenys de Munt. Celebrada el 13 de setembre, la van seguir diverses onades que van acabar el 10 d'abril del 2011 amb la votació a Barcelona.

09:23 Puigdemont respon amb bon humor l'amenaça de tallar la llum als col·legis de l'1-O: "Amb la seva obsessió, encara ens regalaran una jornada romàntica. Bon dia!".

09:23 FOTOS "Orgullosamente españoles", la campanya que irromp als carrers de Barcelona. Iniciativa inèdita d'una empresa de roba de Sevilla.

09:01 Buch creu que el problema rau als municipis on la Generalitat no té locals o en té molts pocs. El president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques lamenta que en algunes ciutats no es pugui votar "com sempre".

08:50 Miquel Buch: "Estic convençut que l'alcaldessa de Barcelona canviarà d'opinió".

08:27 Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i alcalde de Premià de Mar, creu que la Fiscalia cridarà a declarar primer els alcaldes dels municipis més gran. Buch pensa que aquesta "estratègia", l'única "tècnicament" viable, serveix per escampar "la por".

08:44 La campanya pel referèndum s'inicia l'endemà del vuitè aniversari de la consulta d'Arenys de Munt. Celebrada el 13 de setembre, la van seguir diverses onades que van acabar el 10 d'abril del 2011 amb la votació a Barcelona.

08:26 La Guàrdia Civil bloqueja des de fa un any un miler d’armes llargues comprades pels Mossos. Es tracta d'un contingent necessari per fer front a l'amenaça terrorista, segons informa RAC1.



07:54 Un regidor de Vic envia una carta a Rajoy i triomfa a la xarxa. "Vostè no té legitimitat per impedir res", diu Joan Ballana (ERC) a la missiva, que ja han compartit més de 11.000 usuaris a Facebook.

07:33 PORTADES "El gobierno está dispuesto a cortar la luz a los centros de votación ilegales», a «El Mundo". Els temes vinculats al referèndum, com Juncker, les pensions, la Fiscalia i la hisenda pròpia ocupen les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:17 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 14 de setembre: campanya i repressió. "Si Ada Colau vol liderar el municipalisme català ha de fer costat als alcaldes cridats a declarar per l'1-O i implicar-s'hi. Rajoy no li deixa altra sortida", opina el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes el "sí" a Tarragona, els recursos a Europa i la posició americana, el debat constituent, la CEOE, la Maquinista i Fabià Estapé.

07:17 El dret europeu, la clau de l'independentisme per defensar-se de l'Estat, ho explica Sara González. Un equip multidisciplinar liderat per l'advocat Josep Jover dissenya eines jurídiques per aconseguir l'empara del Tribunal Superior de Justícia de la UE. Es tracta de seguir el mateix camí judicial d'èxit del cànon digital, el cèntim sanitari o les clàusules sòl.

07:04 Una trentena d'eurodiputats denuncien les amenaces als 712 alcaldes que donen suport a l'1-O. Representants d'ERC i el PDECat promouen preguntes a la Comissió Europea per saber què farà per garantir que l'estat espanyol "respecta la independència judicial".

23:45 OPINIÓ «I el major va dir que 'sí'»; per Montserrat Nebrera.

23:23 OPINIÓ «S'ha acabat la broma», l'article de Xavi Bundó.

23:19 LA VEU DE NACIÓ «Deixeu tranquils els alcaldes»; per Arnau Urgell.



23:16 CRÒNICA L'1-O: el desllorigador per fer viable tant el somni liberal com el socialista; Roger Tugas repassa el debat entre socialistes i liberals celebrat aquesta tarda al CCCB i organitzat amb la col·laboració de NacióDigital.