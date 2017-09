La cita més «paranormal» de «First Dates», protagonitzada per dos catalans

L'Adrià i la Sandra Foto: First Dates



El programa que presenta Carlos Sobera és una font de moments increïbles, especials i a vegades, surrealistes. En aquesta ocasió, First Dates va deixar una cita que realment posa els pèls de punta, protagonitzada per l'Adrián (24 anys) de Salou i la Sandra (21 anys) de Girona.Durant el sopar els dos joves van detectar que hi havia química entre ells, que compatien afició pels tatuatges i altres hobbies. La sensació de confiança entre els dos anava en augment i així es va fer evident. Adrián va explicar a Sandra que havia perdut la seva mare feia tres anys. Ella, després de lamentar aquesta notícia, va deixar anar una bomba que va sorprendre el jove. "Ara t'espantaràs", va dir la gironina, qui va reconèixer que, com si es tractés de la pel·lícula El sexto sentido, ella veia esperits des de petita. Va comentar que fins i tot havia acudit a teràpia per tal que la valoressin i es pogués descartar una possible esquizofrènia. Es va descartar qualsevol trastorn.Adrián no va dubtar a demanar amb quina freqüència veia els esperits i de qui eren. La noia va respondre que els veia gairebé cada dia i fins i tot li va detallar que una dona la seguia per tot arreu.El sisè sentit de la Sandra no va ser un obstacle per l'Adrián que, sense dubtar-ho. va afirmar que voldria tenir una segona cita amb ella i així, continua coneixent-se. Ella va acceptar.