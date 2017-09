Els tres secrets per «​mantenir a ratlla» la migranya

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha revelat aquest dimecres que no prendre alcohol, fer esport i consumir àcids grassos omega-3 ajuda a "mantenir a ratlla” la migranya. Els àcids grassos omega-3 són grasses essencials que el nostre cos no és capaç de fabricar i són fonamentals per a la vida, per la qual cosa s'han d'incorporar a través de la dieta diària. Es troba sobretot en peixos blaus i alguns olis vegetals. També als mol·luscs, crustacis i fruits secs, sobretot les nous.La migranya té com a causa una activitat cerebral anormal i algunes substàncies presents en el menjar provoquen una reacció immunològica, segons ha informat la universitat. Productes com els additius, les begudes excitants i l'alcohol alliberen substàncies inflamatòries que dilaten o contreuen els vasos sanguinis produint-se el dolor de la migranya.A l'Estat, el 15% de la població pateix migranya, malaltia que pot aparèixer en la infància, però que afecta sobretot persones de 35 a 45 anys. Sovint dura tota la vida, si bé normalment desapareix a partir de 50-60 anys, principalment en dones que ja tenen la menopausa.La migranya s'esdevé per una predisposició genètica i diversos factors poden precipitar els atacs. Entre aquests desencadenants hi ha l'estrès, els trastorns del son, els canvis hormonals provocats per la menstruació i el fet d'endarrerir o saltar àpats.