VÍDEO Alguer Miquel de Txarango repta Lo Pau de Ponts durant la Diada

Regidors republicans assumirien la responsabilitat de l'acció a Castelldefels, Sant Just Desvern, Abrera o Corbera, a través de diverses fórmules | El Govern ja té el mapa d'espais per votar, col·labori o no l'ajuntament, i hi haurà tantes meses a la comarca com en unes eleccions qualssevol