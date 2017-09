Convocatòria a una ''botifarrada''

El PP continua amb la seva campanya per negar que l'1 d'octubre hi haurà un referèndum. Avui, el ministre de Justícia, Rafael Català ha afirmat que "pot haver-hi algun poble" on tingui lloc algun acte social i "castellets" i una "botifarrada", però que no hi haurà un referèndum.La xarxa és molt ràpida quan es tracta de respondre amb enginy, i la resposta no s'ha fet esperar. Per WhatsApp, Twitter i més xarxes ja s'ha fet viral la convocatòria a una "botifarrada", "el dia que ja saps" i "al lloc de sempre". Serà important dur el "tovalló de casa", que s'haurà de deixar "en una caixa de cartró". El "servei de neteja" mirarà "si els catalans som nets o no". La nota acaba amb un "tu ja m'entens".