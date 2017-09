VÍDEO «Vice» imagina una hilarant conversa per WhatsApp entre Rajoy i Puigdemont

12:12 Més de 20 busos surten del Berguedà carregats d'estelades cap a Barcelona. L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), reafirma el compromís del món local amb el referèndum; informa Aida Morales.

12:12 GALERIA de FOTOS de Martí Albesa dels actes de la Diada Nacional a Olot aquest matí. Una estelada gegant s'ha desplegat a davant de Sant Esteve en un acte organitzat per l'AMI, l'ANC i Òmnium. Poc després, més d'una quarantena d'autocars han sortit de la Garrotxa cap a Barcelona.

12:11 L'Ajuntament de Sabadell retira la bandera espanyola de la façana consistorial; informa Albert Segura.

12:10 Puigdemont, a la premsa estrangera: «No és una opció que no es faci el referèndum». El president de la Generalitat i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, exposen el compromís del Govern amb l'1-O davant dels corresponsals internacionals.

11:49 Set autocars i 400 persones surten ara mateix des de Solsona cap a la manifestació de Barcelona.

11:38 Unes 1.200 persones surten de la ciutat de Lleida en 19 autocars cap a Barcelona, informa Àlvar Llobet.

11:38 Ser independentista al feu de l'unionisme: «A vegades amago la meva ideologia»; crònica de Sergi Santiago. Cinc veïns de Castelldefels que votaran “sí” l’1-O expliquen a NacióDigital la seva experiència en un municipi majoritàriament unionista.

11:27 Els autocars de la Garrotxa, a punt de marxar cap a la manifestació. Foto: Martí Albesa

Després de l'acte organitzat per ANC, AMI i Òmnium, centenars de veïns d'Olot i del conjunt de la Garrotxa pugen als autocars per marxar cap a Barcelona.

11:17 L'ANC de l'Hospitalet de Llobregat ha "canviat el nom" de la seu del Banc d'Espanya al Portal de l'Àngel de Barcelona. Ha estat una acció més de decoració en el seu tram de la mobilització, en la qual han "rebatejat" el local com a "Banc de Catalunya".

10:55 EN DIRECTE Fotos de l'ambient de la Diada al Fossar de les Moreres i al Born, aquest matí, per @fotomontaner https://t.co/OD4ez5mRQU pic.twitter.com/6H7i4XExHY — NacióDigital (@naciodigital) 11 de setembre de 2017

10:52 Albano Dante Fachin demana no "buscar diferències" entre els comuns i els partits independentistes i defensa que tots ells volen que es voti, informa Sergi Santiago. El líder de Podem no veu "contradictori" sinó "complementari" que els comuns convoquin avui un acte a Santa Coloma de Gramenet amb Pablo Iglesias i Podem es manifesti a les portes de la Borsa amb l'esquerra independentista.

10:49 La premsa catalana es nega a atendre les declaracions dels líders de Plataforma Per Catalunya (PxC), que han estat fortament escridassats a l'ofrena.

10:44 Avui, a El País: "Se está llevando la emoción a un punto muy peligroso". Una jutgessa nascuda fora de Catalunya, que parla des de l'anonimat, té por del que passaria en llocs com Vic o Olot "donde el nacionalisme es dominante" si el jutge ordena a la Guàrdia Civil retirar les urnes el dia del referèndum. "No lo quiero ni pensar", diu. Es planteja fer les maletes i marxar perquè el que ha passat li recorda el 23-F de Tejero.

10:42 Marta Pascal carrega contra Colau per "posar-se de perfil" i creu que "és una pena que s'hagi posat a les ordres del Tribunal Constitucional una persona que sempre havia estat favorable a les mobilitzacions populars".

10:37 Colau reitera que farà «tot el possible» perquè es pugui votar «sense posar en perill els funcionaris». L'alcaldessa de Barcelona exigeix a Rajoy que deixi d'"amagar-se darrera de jutges i fiscals" i abandoni la "criminalització" del referèndum.

10:16 Xiulets i crits de "volem votar" durant el discurs de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros en l'ofrena floral a Rafael Casanova a Tarragona. La CUP li ha entregat simbòlicament una urna, informa Jonathan Oca.

10:11 L'alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Miquel Buch, creu que Colau no necessita "buscar cap fórmula" diferent a la resta de municipis per obrir els coŀlegis l'1-O. Buch avisa als "quatre alcaldes" que encara no s'han compromès amb el referèndum que si no obren els coŀlegis "es posaran en contra la ciutadania del seu poble" i recomana als alcaldes que tinguin dubtes que deleguin aquesta responsabilitat en un "alcalde accidental amb ganes de fer-ho".

10:10 Camil Ros (UGT) creu que el govern espanyol "no s'havia preocupat tant pels treballadors públics" com ara pel referèndum i assegura que tenen prevista una reunió amb la Generalitat per conèixer els detalls de l'1-O.

09:59 Iceta reclama "que la Diada és de tots, la senyera és de tots i el país de tots. El primer secretari del PSC creu que avui és una bona ocasió per "criticar" els que divideixen el país "entre bons i dolents, i entre botiflers i bons patriotes".

09:55 GUIA Tot el que cal saber per participar a la Diada Nacional 2017, per Bernat Surroca. On us podeu inscriure? Què cal portar? Quina acció es durà a terme aquest any?

09:50 Ofrena floral d'ERC al monument Rafael Casanova. Foto: Adrià Costa

Ara és el torn de l'ofrena floral d'ERC al monument de Rafael Casanova encapçalada per Marta Rovira, Gabriel Rufián i Alfred Bosch.

09:49 Núria Marín li ha dit a Carles Puigdemont que "deixi tranquils" els alcaldes i alcaldesses de Catalunya perquè "ho estan passant malament a causa d'una pressió innecessària".

09:48 Ofrena floral del PSC a Rafael Casanova Foto: Adrià Costa

La plana major del PSC, encapçalada per Miquel Iceta i José Montilla, és rebuda amb xiulets i crits de «Votarem» al monument de Rafael Casanova.

09:37 Concentració de motos a la plaça Major de Vic. Foto: Carles Fiter

Centenars de motoristes s'han concentrat aquest matí a Vic sota un "sí" gegant. Després es dirigiran en caravana cap a Barcelona.

09:36 Ada Colau, al monument de Rafael Casanova. Foto: Adrià Costa

Colau reitera que farà "tot el possible" perquè l'1-O es pugui votar "sense posar en perill la seguretat dels funcionaris ni la institució". L'alcaldessa ha explicat que Puigdemont no ha respost la seva carta i no ha volgut detallar quan prendrà la decisió sobre si obrirà o no els col·legis perquè encara ha de seure a parlar amb el Govern.

09:33 Almenys 35 autobusos, carregat amb prop de 2.400 persones, sortiran a les 13.00 de la Rambla del president Lluís Companys de Tarragona cap a Barcelona per participar a la mobilització de la Diada a Barcelona.

09:19 Surten una vintena d'autocars des del Camp d'Esports de Lleida amb 1.200 persones per participar a la mobilització de Barcelona.

09:17 VÍDEO L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, estripa en públic la carta del govern espanyol que adverteix a tots els alcaldes de la suspensió de la llei del referèndum.

09:16 La mesa del Parlament també ha fet l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. No hi ha participat José María Espejo-Saavedra, vicepresident segon de la cambra catalana.

09:15 Miquelets al Fossar de les Moreres. Foto: Josep Maria Montaner

Miquelets al Fossar de les Moreres, un dels escenaris tradicionals de la Diada.

09:12 EDITORIAL «​Compromesos amb l'1-O», l'editorial de NacióDigital amb motiu de la Diada Nacional i el referèndum.

09:10 MAPA Ja hi ha 752 ajuntaments compromesos amb el referèndum. Tots, al mapa de NacióDigital.

08:58 Carles Puigdemont, al monument de Rafael Casanova. Foto: Adrià Costa

Carles Puigdemont arriba al monument a Rafael Casanova. El president ha presentat revista al cos dels Mossos d'Esquadra, ha saludat els membres del Govern i posteriorment ha fet l'ofrena floral.

08:57 Màxima expectació a la premsa internacional per la Diada Nacional. Recull de notícies publicades.

08:36 Institucions i partits inicien les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. Els més matiners han estat els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona.

08:27 Consells i informació per assistir aquesta tarda a la concentració de la Diada a Barcelona. La Generalitat recomana a la ciutadania que programi una arribada amb transport públic i amb força temps al lloc de l'acte festiu.

08:07 La Diada definitiva, la crònica prèvia d'Oriol March. El sobiranisme surt al carrer en plena ofensiva judicial de l'Estat per evitar l'1-O, que el Govern considera vigent tot i la suspensió del TC. Les entitats criden a mobilitzar-se per defensar la consulta vinculant i mantenen que pot ser un dels Onze de Setembre més massius.

07:56 L’ANC promourà un hashtag a les 20.17 h del vespre d'aquest dilluns per internacionalitzar la Diada. L'objectiu és ser trending topic a Twitter.

07:41 MAPA La concentració de la Diada a Barcelona, tram a tram. Consulteu aquí com s'omplen els diferents espais de la manifestació.

07:38 FOTOS Els catalans, "campions de les mobilitzacions pacífiques", segons Político. El setmanari dels Estats Units repassa les Diades dels últims anys, enaltint la seva vistositat.

07:18 PORTADES "El 60% de españoles exige que se impida el referéndum", a la portada d'El Mundo. Consulta aquesta i la resta de portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

06:54 Bon dia. Arrenca una nova Diada Nacional històrica, que enguany està marcada pel referèndum de l'1 d'octubre. NacióDigital seguirà al detall els actes i les notícies de tota la jornada, que tindrà el seu punt culminant a la tarda, amb la concentració convocada per les entitats sobiranistes a Barcelona. Ens podreu seguir en aquest minut a minut, al web i també des d'altres plataformes: Instagram, Facebook, Twitter i Telegram.

