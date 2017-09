L'entrevista de Tardà a Albiol que omple de rialles la xarxa

23:45 EDITORIAL «​Compromesos amb l'1-O», NacióDigital publica un editorial amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

23:31 GALERIA DE FOTOS La prèvia de la Diada recorre els carrers de Sabadell amb tres marxes simultànies; per Juanma Peláez.

23:24 CRÒNICA La crida a favor de l'autodeterminació centra l'acte institucional de la Diada; per Oriol March.

23:14 La Marxa de Torxes «definitiva» aplega 3.000 persones a Manresa, informa Pere Fontanals.

23:08 FOTOS Centenars de persones han pres part de la marxa triple que aquest diumenge al vespre ha convocat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Sabadell com a acte previ de la Diada. La cita ha comptat amb tres marxes que han sortit de tres punts diferents de la ciutat i s'han trobat al centre de la capital vallesana.

22:51 Més de 400 persones fan brillar la Marxa de Torxes de Berga en un clam per la independència; crònica d'Aida Morales.

22:50 OPINIÓ «El gep», l'article de Xavier Graset sobre l'escorcoll de la Guàrdia Civil al setmanari «El Vallenc».

22:48 OPINIÓ «L'hora de la gent», l'article de Laura Pinyol sobre la Diada de l'11 de Setembre.

22:47 OPINIÓ «Per obrir noves alberedes de llibertat, hi serem», l'article de Gerardo Pisarello i Elisenda Alamany sobre l'11 de Setembre i el camí cap a l'1-O.



22:45 OPINIÓ «L'11-S i els ciutadans de Barcelona», l'article de Quim Torra sobre la Diada de l'11 de setembre.

22:44 LA VEU DE NACIÓ «Clavells violents», l'article de Germà Capdevila sobre l'intent de l'Estat de crear un relat de violència a Catalunya.

21:56 Tot preparat al Born per acollir l'acte institucional de la Diada. Carles Puigdemont i Carme Forcadell passaran revista a la formació de gala dels Mossos d'Esquadra, informa Oriol March.

21:50 MAPA Ja hi ha 746 ajuntaments compromesos amb el referèndum. Tots, al mapa de NacióDigital.

21:08 DISCURS INSTITUCIONAL ÍNTEGRE Puigdemont: "El Govern ho té tot a punt perquè l'1-O els catalans votin amb plena normalitat". El president de la Generalitat, en el discurs institucional de la Diada, assegura que "cap instància judicial o política" més enllà del Parlament pot inhabilitar el Govern que presideix. "No permetrem que res ni ningú trenqui la convivència a Catalunya", destaca en referència als atemptats de Barcelona i Cambrils.

20:34 RECORREGUT per la Barcelona de l'arxiduc que va caure el 1714. La Barcelona austracista que va quedar enrere després de la Guerra de Successió.





20:16 VÍDEO Oriol Junqueras fa una crida a la mobilització: "Demà no hi pot faltar ningú!" Faig una crida a la mobilització. Demà no hi pot faltar ningú! pic.twitter.com/5A62KYNeIR — Oriol Junqueras (@junqueras) 10 de setembre de 2017

19:54 EUiA participarà demà en diversos actes de la Diada, com l'ofrena floral a Rafael Casanova i les mobilitzacions convocades per l'ANC i Òmnium. Segons ha dit en un tuit la formació, defensarà "la sobirania de Catalunya i els drets als carrers".

19:50 Àngel Ros, sobre la seva negativa al referèndum: "Tinc la consciència tranquil·la". L'alcalde de Lleida ha reivindicat la Diada com "la festa nacional de tots els catalans i catalanes sense cap exclusió".

18:28 VÍDEO L'afició de l'Athletic de Bilbao s'agermana amb la Diada. Els seguidors bascos aplaudeixen i criden "independència" en el minut 11 durant el partit contra el Girona.

18:48 El Partit Quebequés, actual segona força en l'Assemblea Nacional Quebequesa, ha aprovat al seu XVII Congrés, celebrat aquest cap de setmana a Mont-real, una resolució a favor del referèndum català de l'1 d'octubre. Reclama "el dret dels ciutadans de Catalunya a disposar del seu propi futur". L'eurodiputat Jordi Solé, que ha intervingut al congrés, ha reivindicat que els catalans volen majoritàriament decidir el seu futur en un referèndum però que "a l'Estat espanyol aquest gest democràtic, que hauria de ser tan evident i simple, li sembla una amenaça intolerable".

18:23 "L'Onze de Setembre de 1977, l'altra Diada constituent"; per Pep Martí. Tres veterans d'aquell dia -Miquel Sellarès, Pere Portabella i Josep Fornas- recorden una jornada que va donar inici a la recuperació de la Generalitat.

18:11 Granollers no cedirà espais municipals per poder votar l'1 d’octubre. L'alcalde de la ciutat, el socialista Josep Mayoral, ha explicat en un comunicat que han acordat amb el Govern una llista d’espais vinculats a la Generalitat on poder votar. Creu que així es garanteix que la gent pugui votar i, a la vegada, salvaguardar la seguretat jurídica dels treballadors municipals.

17:54 De la Diada del 77 a la del 2017: el testimoni de Jordi Figuerola; per Pep Martí. Historiador i professor de la UAB, rememora per a NacióDigital aquella jornada històrica

16:45 Units per Avançar, partit polític de l'entorn de l'extinta Unió, ha cridat el diàleg entre els governs de Catalunya i Espanya per buscar una sortida política al xoc institucional després de l'aprovació de les denominades lleis de desconnexió. Segons ha informat el partit en un comunicat aquest diumenge, reiteren la petició al govern espanyol d'obrir un procés de diàleg polític i institucional que vagi "molt més allà de l'estricte i obligat compliment de la legalitat".

16:41 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha emplaçat aquest diumenge a la Generalitat a explicar públicament que no aconseguirà celebrar el referèndum convocat per l'1 d'octubre: "Convindria que el Govern de Catalunya reconegués, com més aviat millor, que no pot organitzar el que ha dit que volia organitzar".

16:40 El PPC ha criticat que la Diada s'hagi convertit en una jornada "exclusiva i excloent" però ha augurat que "el quinquenni negre de la confrontació arribarà aviat al seu termini". En un manifest en motiu de l'11 de setembre, el PPC ha acusat les elits independentistes de convertir la Diada en un "anunci més de la propaganda independentista" i ha acusat el Govern de situar Catalunya fora de les lleis "al dictat dels més radicals". "La majoria de catalans no participarem de cap manera en una estratègia il·legal i inútil, que només pot conduir a una gran i perillosa frustració", diu el text.

16:17 El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest diumenge que el referèndum està "definitivament acabat" i que la llei del referèndum "ha nascut morta". "Si jo fos independentista, em diuen que votaré en un referèndum vinculant i amb reconeixement internacional, i després haig d'imprimir-me la papereta, em sentiria enganyat, estafat i indignat", ha afirmat.



16:12 ENTREVISTA Joan Puigcercós: "L'estratègia de Rajoy és que voti menys del 30%", per Pep Martí. L'exlíder d'ERC assegura que "Rajoy és profundament espanyol i més de dretes del que aparenta, amb la frivolitat de qui se sent segur perquè té l'Estat". Creu que Ada Colau té "un problema de credibilitat" i que "els comuns volen fer un nou PSUC però potser es quedaran fent un PSC"

15:50 Podem Sabadell, que té de secretari general el regidor de Salut, Ramon Vidal, a l'Ajuntament, ha manifestat el seu "suport inequívoc" al referèndum. Tot i així, ha defensat el "caràcter plural" de la formació perquè es pronunciïn opinions diverses.

15:05 Un vídeo desmunta una falsa agressió a un càmera de TVE a l'escorcoll d'"El Vallenc". La reportera va dir que “gairebé” estaven agredint al seu company.

14:23 MAPA Així s'omple tram a tram la manifestació de la Diada 2017, que ja ha superat els 400.000 inscrits.

13:38 Les Assemblees de Joves per la Unitat Popular informem que, en el marc de la campanya "Un Sí Revolucionari", duran a terme una acció aquesta tarda per denunciar el paper de la Guàrdia Civil a Catalunya. Es varà a les 17.40 hores a Travessera de Gràcia, 291-293.

13:35 Consells i informació per assistir a la concentració de la Diada a Barcelona. La Generalitat recomana a la ciutadania que programi una arribada amb transport públic i amb força temps al lloc de l'acte festiu.

12:39 Turull apel·la a la "consciència personal i política de cadascú" per decidir si s'ajuda a votar l'1-O o a impedir-ho. Ho ha dit a Lleida, al costat de l'alcalde, Àngel Ros, que s'ha negat a col·laborar amb el referèndum.

12:38 Puigdemont creu que si s'ordena a algun cos policial retirar les urnes l'1-O serà "un immens error", per la qual cosa defensa que és un supòsit impensable. "No poden retirar més de 6.000 urnes", argumenta.

12:36 Puigdemont sobre la possibilitat de votar a Barcelona: "Si un ajuntament directament no pot posar-se davant la solució, però accepta no formar part del problema, hi ha un marge per treballar", ha argumentat, i ha afegit que la feina del Govern és garantir que es pugui votar.

11:57 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que el Tribunal Constitucional (TC) no pot suspendre la llei del referèndum aprovada en el Parlament aquesta setmana perquè "hi ha una nova legalitat catalana emparada en les eleccions del 2015, en els drets humans i el dret a l'autodeterminació dels pobles", en referència a la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

En una entrevista d'El Punt Avui ha afirmat que el Parlament ha aprovat una llei que "no pot ser impugnada pel sistema polític espanyol" perquè emana de la sobirania de la cambra catalana.

11:55 El president del PPC, Xavier García Albiol, ha criticat les "coaccions" que ha assegurat que fan els independentistes als alcaldes per facilitar els espais municipals per votar l'1-O. En una piulada a les xarxes socials, Albiol ha dit que aquests actituds són "inadmissible" i ha exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aturi el que ha titllat de "moviment totalitari".

11:30 L'escriptor Arturo Pérez-Reverte a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, pel seu suport al referèndum: "Ets un complet idiota".

10:52 El director d'"El Periódico", Enric Hernàndez, es mofa del català "cridaner" de Julen Assange, fundador de Wikileaks, al Twitter, quan ha donat suport al dret d'autodeterminació català. L'exdiputat de la CUP David Fernàndez l'ha respost.

10:29 La manifestació de l'11-S ja suma més de 400.000 inscrits, segons ha dit Jordi Cuixart aquest diumenge a RAC1. El president d'Òmnium també ha explicat que ja hi ha recaptats 900.000 euros a la caixa de solidaritat, que servirà per pagar les sancions dels encausats del 9-N.

10:26 La diputada de la CUP Anna Gabriel sosté que la responsabilitat que els catalans puguin votar en el referèndum de l'1-O recau exclusivament en el Govern, que és qui ha de guanyar el "pols" a Rajoy: "Això és un pols i això va de qui aguanta un segon més, i l'hem d'aguantar nosaltres". En una entrevista d'Europa Press, Gabriel ha posat en valor el treball conjunt que han realitzat amb JxSí per aprovar la llei que dóna empara a l'1-O i la que posa les bases temporals de la independència en cas de guanyar el "sí" i que ara li toca al Govern garantir el vot, tal com l'executiu de Puigdemont els ha transmès.