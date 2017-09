VÍDEO «On estan les paperetes»: el crit de protesta contra l'escorcoll de la Guàrdia Civil

Agents de la Guàrdia Civil davant les portes del setmanari El Vallenc. Foto: Cedida

"Donde estan las papeletas? Las papeletas donde estan?" #NoTenimPor

Això va de democràcia i Llibertat d'expressió!

Tot el suport @elvallenc pic.twitter.com/NGgAvE3VKE — Albert Batet (@albertbatet) 9 de setembre de 2017

La Guàrdia Cívil ara mateix entrant al setmanari el Vallenc!! Segueix la Inquisició ben activa en contra de la llibertat d'impremta VOTAREM pic.twitter.com/JhuOlMLcoc — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 9 de setembre de 2017

Continua el setge de la Guàrdia Civil als preparatius del referèndum. Després d'inspeccionar la impremta de Constantí , agents de l'institut armat han entrat aquest dissabte, acompanyats per la secretària judicial, a la seu del setmanari El Vallenc, a la capital de l'Alt Camp, per tal d'esbrinar si està implicat en un presumpte encàrrec d'impressió de documents relacionats amb l'1-O. L'antiga redacció d'aquest diari també serà registrada.Aquest matí, minuts abans de les 11.30 h, agents de la Guàrdia Civil han accedit a les instal·lacions del diari de Valls per intentar recollir proves que corroborin les seves sospites. A l'exterior del rotatiu, també n'hi ha una dotzena més controlant l'operació, que ha aixecat força expectació.Ràpidament s'hi han concentrat desenes d'independentistes que protesten contra l'escorcoll amb crits de "Votarem", "Aquesta és la seva democràcia" i el més original "On estan les paperetes? Les paperetes on estan?".A continuació, vídeos penjats a Twitter per Raquel Arias Aquesta entrada ja és la segona que es produeix en les últimes hores, ja que aquest divendres, també van fer el mateix amb la impremta Indugraf Offset, de Constantí, després de vigilar els accessos a l'empresa durant més de 48 hores.Segons l'advocat de la impremta, Tomàs Gilabert, els agents en la seva inspecció no van trobar cap material relacionat amb el referèndum, ja que no existeix. En aquest sentir, va recordar que no hi havia hagut cap registre sinó que "es tracta d'una inspecció ordenada pel fiscal en cap de l'Audiència Provincial de Tarragona", amb unes diligències d'investigació de les quals han resultat "un decret que és molt respectable amb els drets dels ciutadans".LaGuàrdia Civil va estar poc més de dues hores recollint mostres i fent imatges a l'interior de l'empresa.