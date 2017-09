Alcampo retira un cartell promocional que s'ha fet viral a la xarxa

La vuelta al cole con alegría. pic.twitter.com/ZYIByfTrKK — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) 6 de setembre de 2017

¡Gracias amigos de Twitter! Ya hemos retirado el cartel 👏

Qué haríamos sin vosotros 🤔 pic.twitter.com/0XecdqQ1Am — Alcampo (@alcampo) 7 de setembre de 2017

Els usuaris de les xarxes socials demostren cada dia que no se'ls escapa cap detall. Un dels últims exemples és la fotografia d'una promoció d'un supermercat que s'ha fet viral. En la imatge es pot veure un cartell de la campanya de la tornada a l'escola, molt típic d'aquestes dates però no el producte que s'hi anunciava, una ampolla de whisky.La viralitat de la imatge, que ja ha aconseguit més de 21.000 retuits, ha provocat que l'empresa hagi demanat disculpes a través de la xarxa i que hagi decidit retirar la cartelleria. Alcampo ha piulat un vídeo per expressar que estan immersos en la tornada a l'escola dels més petits i que aquest error es deu al fet que estan una mica "despistats".Amb to informal, en el vídeo de la companyia diu que "sort que sempre hi ha els més ràpids de la classe per avisar-nos" i segueix afirmant que "la tornada de les vacances ens costa sempre a tots".