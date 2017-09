«Això de Catalunya és igual de greu que l'esclavitud o la pederàstia»

Analizamos con detalle en qué consiste la Ley de Transitoriedad que ha aprobado el Parlament #JusticiaCataluáESP ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/KBdtKvAVqB — Espejo Público (@EspejoPublico) 8 de setembre de 2017

El tertulià d' Antena 3 Juan Manuel de Prada ha deixat anar que el que està passant aquests dies a Catalunya "és igual de greu que l'esclavitud o la pederàstia" i ha apuntat que "el pensament no és lliure". Les seves escandaloses declaracions, com és normal, han aixecat una enorme polèmica, i ha afegit també que l'Estat "hauria de declarar il·legal" la manifestació de la Diada.Preguntat per aquesta qüestió: l'escriptor i expresentador d'Interconomía ha concretat més idea: "L'Estat a través de l'aplicació del principi de l'imperi de la llei ha de fer arribar als ciutadans que participar de la manifestació forma part d'un delicte de sedició". Després ha puntualitzat que això no es farà, però ha dit que "s'ha de fer saber als ciutadans catalans que poden ser multats".De Prada ha dit també que considera que "no hi ha pensament lliure" quan un empresari es declara independentista. "Si un empresari dona suport o finança el referèndum, la llei ha de caure sobre ell", ha afirmat.