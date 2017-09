VÍDEO «Vice» imagina una hilarant conversa per WhatsApp entre Rajoy i Puigdemont

23:14 ​VÍDEO Un «sí» gegant anuncia el referèndum a la plaça de Vic; crònica de Carles Fiter.

22:43 VÍDEO La CUP crida a "estripar" les advertències del TC sobre el referèndum No ens fan por les amenaces del tribunal constitucional. L'1 d'octubre a #Cerdanyola votarem. #Referèndum #EstripemElRègim pic.twitter.com/My2P6J9qif — Carles Escolà Sánche (@carlesescola78) September 8, 2017

22:32 OPINIÓ «L'article de trinxera»; per Jordi Bianciotto.

22:26 OPINIÓ Estupidesa o maldat?; per Mariona Isern.

22:25 OPINIÓ El referèndum català: un afer europeu; per Aleix Sarri.

22:01 Homs a Perpinyà: "Si Colau o Marín es refugien en els funcionaris per no donar la cara, la gent els hi passarà per sobre".

21:43 La CUP crida a "estripar" les notificacions del TC sobre el referèndum de l'1-O. Aquest vespre #estripemelrègim! Alcaldes de la CUP estripen la notificació del TC. Desobeïm! #Mambo pic.twitter.com/InA7o1Qki7 — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) September 8, 2017

21:36 Comença l'acte central de la Marxa dels Vigatans a Vic.

21:29 Unes 1.500 persones donen suport al referèndum i al Govern a Sabadell; per Albert Segura

21:24 Vic viurà aquesta nit la Marxa dels Vigatans. Abans, s'ha inaugurat el monument a Francesc Macià «Bac de Roda»

21:13 Més 26.000 persones s'ofereixen per participar en els preparatius de l'1-O i 680 municipis han confirmat que hi donaran suport.

20:48 El TC notifica les resolucions a tres alts funcionaris del Parlament, el major Trapero i tres comissaris de Mossos.

20:44 Rull, sobre les querelles de la Fiscalia: "És una contradicció que en nom de la democràcia es persegueixin les urnes".

20:23 Mollet del Vallès no cedirà espais municipals per poder fer el referèndum.

20:13 El TSJC ja ha notificat personalment els advertiments del TC al secretari general del Parlament, al lletrat major del Parlament, al cap del Departament de Publicacions del Parlament, al Major dels Mossos d'Esquadra i a tres comissaris del cos de Mossos.

19:23 ÚLTIMA HORA El TSJC admet la querella de la Fiscalia contra Puigdemont que pot implicar presó.

19:12 Colau vol que el Govern digui com farà possible l'1-O després de la suspensió del TC; per Sara González.



18:56 El Pont Aeri evita debatre sobre l'1-O convidant l'exprimer ministre italià Enrico Letta. El fòrum empresarial, molt preocupat pel conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, celebra el seu primer acte del curs polític el 19 de setembre a la seu de Repsol a Madrid. Per Pep Martí.



17:57 ÚLTIMA HORA Experts dels EUA, Regne Unit, França i Holanda supervisaran el referèndum. El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, rep al seu despatx la primera missió internacional, liderada per l'holandès Daan Everts.

17:56 Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, assegura que la ciutat "complirà sempre la legalitat i no comprometrà mai la institució ni cap treballador públic". Afegeix també que, "segons les normes del referèndum suspès, són els organitzadors qui haurien d'informar sobre els punts de votació".

17:55 L'alcaldessa de l'Hospitalet també obeeix el TC i no cedirà els col·legis per a l'1-O. Núria Marín recorda que el Tribunal Constitucional ha anul·lat la Llei del referèndum i el decret que l'habilita.



17:40 L'alcaldessa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín, diu al Govern que no cedirà els col·legis per a l'1-O en atenció a "la legalitat vigent".

17:38 El primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, compareixerà davant dels mitjans a les 18.30h. en relació al requeriment del Govern als ajuntaments sobre l'1-O.

17:15 Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional: «Si el procés avança, els clubs catalans no podrien jugar la Lliga».



17:15 L'exalcalde de Marçà imprimeix 45.000 paperetes del referèndum, la quantitat que calcula que es necessitaran a la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d’Ebre.

16:27 La Guàrdia Civil s'ha endut una caixa de l'impremta Indugraf, assenyalada perquè podria estar col·laborant amb el referèndum.

16:12 Romeva tranquiŀlitza l'independentisme: "Que ningú tingui dubtes del referèndum des del punt de vista operatiu". El conseller assegura que "tot està previst" i la ciutadania només s'ha s'ocupar de "gaudir" i "convèncer" els indecisos.

16:07 Romeva elogia el "coratge enorme" d'Albano Dante per la seva "fermesa democràtica" defensant que la solució a aquest conflicte polític "només la té la gent".

16:04 VÍDEO La Guàrdia Civil entra finalment a la impremta de Constantí

15:47 Romeva, sobre les urnes: "Mai he vist l'urna abans del dia que he de posar la papereta i no tinc cap motiu per pensar que aquest cop serà diferent".

15:46 Després de l'advertència del president del Parlament Europeu, Romeva defensa que "davant de situacions no previstes, s'imposarà la negociació". "Estem creant un precedent", assegura el conseller.

15:25 Romeva rep la primera missió d'observadors internacionals del referèndum. La sindicatura electoral, nomenada pel Parlament, ja homologa les delegacions exteriors que validaran l'1-O.

15:10 Romeva demana "no condicionar el nostre futur al que facin els altres" i insta a ignorar "la pregunta extenuant de quants reconeixements internacionals tindrem". "No depenem del que facin fora, sinó que a fora reaccionaran depenent del que fem nosaltres", defensa el conseller; informa Sergi Santiago.

15:08 La Guàrdia Civil entra finalment a la impremta de Constantí. Vuit agents de l'institut armat són hores a les instal·lacions de l'empresa assenyalada per col·laborar amb el referèndum.

14:26 El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo: "No tinc cap dubte que els Mossos compliran amb la legalitat".

14:06 Arrimadas promet esgotar «totes les vies» per fer fora Puigdemont tot i no sumar PP i PSC. La líder de C's fa una crida a la "unitat" de l'oposició per frenar el "despropòsit democràtic". Per Sara González.

14:04 ÚLTIMA HORA Rajoy també impugna la llei de transitorietat.