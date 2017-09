El «Cuñaaao» del Risitas serà ple: l'humorista torna a tenir dents

11:58 VÍDEO Trapero ja ha arribat a Fiscalia, on ha estat convocat per parlar de l'actuació dels Mossos al referèndum https://t.co/a9DCt3ixZB pic.twitter.com/kcq4Vf5v0P — NacióDigital (@naciodigital) 12 de setembre de 2017

11:25 Pisarello, sobre l'1-O: «Hem d'estudiar totes les fórmules, però la Generalitat disposa de molts locals». El primer tinent d'alcalde assegura que segueixen negociant amb el Govern.

11:21 Els cinc membres de la mesa investigats faran compareixença pública a partir de les 12 h.

11:22 Els mossos ja vigilen l'entrada de la Fiscalia a l'espera del major Trapero, que té previst arribar en uns minuts.

10:34 El ple del Tribunal Constitucional ja està reunit per valorar el recurs del govern espanyol contra la llei de transitorietat jurídica.

10:19 Junqueras assegura que les targetes censals s'enviaran en els propers dies. El vicepresident del Govern afirma que la possible inhabilitació de membres de l'executiu català no aturarà el referèndum.

10:00 Pedro Sánchez considera que la manifestació de la Diada demostra la «divisió» de la societat catalana. El líder del PSOE alerta el PP que "no seria intel·ligent tornar a ignorar" el conflicte català i fa una crida al diàleg. Pedro Sánchez considera que el PSC s'ha de mantenir al govern de Barcelona encara que Colau cedeixi locals per a l'1-O.



09:47 Millo: "Jo crec en la justícia i en la separació de poders. I els tribunals han dit que l'1-O no pot haver-hi referèndum".

09:45 Millo: "Jo demano al president Puigdemont que sigui honest amb la gent que va sortir ahir al carrer i digui que aquest referèndum, tal i com s'ha plantejat, és il·legal".

09:41 Millo: "El president Puigdemont ha dit que està disposat a ajornar el referèndum si hi ha voluntat de diàleg. Per mi això és una notícia important i ho he comunicat als meus superiors".

09:40 El delegat del govern espanyol, Enric Millo, a RAC1: "El diàleg s'ha d'emmarcar en la legalitat. El referèndum no té cabuda en el marc actual".

09:30 El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistit aquest dimarts en una entrevista a Antena 3 que aquest 11 de Setembre “hi havia menys gent” a la manifestació de la Diada, que va ser “copada pels secessionistes” perquè molts ciutadans “no volen participar en un acte de desobediència i il·legalitat”. “Hi ha una gran majoria de catalans que volen ser catalans, espanyols i europeus, i d’això se n’ocuparà el govern perquè és el millor per a ells i per a tots els espanyols”, ha dit. De Vigo ha respòs Puigdemont que l’Estat té la “mà estesa” per negociar, però no el referèndum.

09:15 Puigdemont creu que la “contundència” del govern espanyol es comença a esvair perquè ja no asseguren que el referèndum no se celebrarà, sinó que no tindrà totes les garanties.

09:05 Puigdemont: “No temo cap episodi de violència els pròxims dies. Què més hem de demostrar per deixar clar que sempre reivindiquem de la forma més civilitzada possible? L’Estat hauria de mostrar-se orgullós que una part del seu territori es manifesti d’una forma tan cívica”.

09:02 "Durant 40 anys hi ha hagut moltes propostes catalanes per a Espanya, però mai hi ha hagut cap proposta espanyola per a Catalunya", defensa Puigdemont.

09:00 Puigdemont: “Si Rajoy vol reunir-se a mi per trobar un acord, que em truqui i ens veurem demà mateix”. El president creu que el president del govern espanyol "ha d'explicar com pensa resoldre" el conflicte polític.

08:54 Puigdemont reitera que si l’1-O guanya el sí es començarà “a fer una transició i a caminar com un estat independent fins al moment de convocar unes eleccions constituents”.

08:50 Puigdemont nega que l'1-O sigui un nou 9-N perquè ara "la pregunta és binària, està organitzat pel Govern i té un resultat vinculat que s'aplicarà".

08:45 “Evidentment que no plegaré. Defensaré l’estatut. Només em pot cessar el Parlament amb una moció de censura”, assegura Puigdemont.

08:42 Carles Puigdemont, a RAC1: "La idea que el moviment independentista és un suflé no es compleix. Si estan convençuts que això va la baixa la millor idea és fer un referèndum i comptar-los".

08:33 El Tribunal Constitucional es reuneix aquest matí, a partir de les 10h, per valorar el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol amb motiu de la llei de transitorietat jurídica aprovada pel Parlament. Amb tota probabilitat, suspendrà la norma i també es podria pronunciar sobre la llei de la hisenda catalana.

08:07 I ara què? Avui, dia intens a les ràdios, televisions i tertúlies, després d'una Diada històrica. A les 8.30 h, Carles Puigdemont a RAC 1. A la mateixa hora, Oriol Junqueras parlarà a Catalunya Ràdio i Enric Millo a Els Matins de TV3. Millo repetirà a les 9.30 h a RAC1. En aquesta emissora, a les 10.15 h també entrevistaran Pablo Iglesias. A Barcelona, Pedro Sánchez i Inés Arrimadas seran protagonistes de dos esmorzars informatius a partir de les 9, el Fòrum Primera Plana i Nueva Economía Fórum respectivament. A NacióDigital ho seguirem.

07:33 PORTADES La premsa espanyola menysté l'èxit de la Diada Nacional. La premsa catalana, en canvi, destaca el "múscul" del "sí" al referèndum. Recull de les portades dels principals diaris de paper.

07:09 EL DESPERTADOR, de Ferran Casas. "12 de setembre: el guió previst... i a esperar l'envestida". Una Diada massiva i que, malgrat que a Madrid alguns esperaven -i potser desitjaven- violència, no va registrar incidents. Les reculades no són possibles i avui Rajoy i l'aparell de l'Estat començaran l'ofensiva real. Són protagonistes del dia el major Trapero, el curs escolar, l'emir de Qatar, la batalla de Muret i Torras i Bages.

07:08 Històries confluents als trams de les Terres de l'Ebre de la Diada. Un reportatge d'Elena Navarro.

21:58 ÚLTIMA HORA La Fiscalia cita Trapero a declarar pels preparatius del referèndum; ho expliquen Isaac Meler i Oriol March.

21:31 Acaba la manifestació de l'esquerra independentista a Reus. Més de 1.700 persones han demanat l'autodeterminació del Països Catalans pels carrers de la capital del Baix Camp.

21:27 ANÀLISI Clam pel referèndum abans de la dura resposta de l'Estat; per Roger Tugas i Oriol March.

21:22 FOTOS Impressionants imatges aèries de la manifestació de la Diada a Barcelona.

Un dels trams de la manifestació. Foto: Assemblea

21:18 Unes 7.780 persones visiten el Palau de la Generalitat durant la Diada de l'11 de Setembre.

21:18 La manifestació de la Diada ha transcorregut sense incidents destacables.