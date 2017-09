«Quan ens en anem?»: «Astèrix» treu un nou còmic amb un suggeridor títol

No és broma. Portada promocional del proper àlbum d'Astèrix. Sortirà a l'octubre. pic.twitter.com/1kIlUxf9ob — Laia Servera (@LaiaSz) 7 de septiembre de 2017

Una frase pot tenir un significat o un altre en funció del moment en què es pronunciï. “Quan ens en anem?” és un sintagma que passaria desapercebut en qualsevol altre moment, però ara mateix, quan el Parlament ha declarat la llei del referèndum i els òrgans del Govern es preparen per a la desconnexió, adquireix un altre significat. Salvat ha fet públic que el nou còmic d’Astèrix i Obèlix que es publicarà, precisament, aquest octubre, portarà un títol suggeridor per a l’independentisme: “Quan ens en anem?”.La periodista Laia Servera, editora de l’InfoK, ha publicat la portada del nou còmic tant en català com en castellà. “No és broma”, advertia Servera. I és cert: qui no ho cregui ho pot consultar al web oficial d’Astèrix . Tanmateix, la portada és provisional.Ara tocarà veure si Salvat es fa enrere per la polèmica o si bé s’anima a publicar la portada tal com l’ha anunciat i aprofita així la gran resposta que ha tingut a la xarxa. Molts independentistes han assegurat que es volen fer amb un exemplar de col·leccionista. El còmic sortirà a la venda el 17 d’octubre, tindrà un cost de 9,95 euros i explica el viatge d’Astèrix a Itàlia.Alguns usuaris han expressat els seus dubtes sobre la correcció lingüística de la portada. En aquest sentit, la periodista ha assegurat que els serveis de TV3 li han explicat que és correcte.