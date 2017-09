Un milió d'euros per a qui resolgui un «simple» enigma d'escacs

00:49 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, suspèn la sessió fins demà a les 10h.

00:45 ÚLTIMA HORA El Parlament de Catalunya aprova la llei de transitorietat jurídica amb 71 vots a favor i 10 en contra.

00:42 Els grups de PP, PSC i C's abandonen l'hemicicle durant la votació, com ja van fer ahir.

00:41 Per tancar el torn d'intervencions parlarà Germà Gordó, que lamenta que la llei de transitorietat no es pugui aprovar amb més suports.

00:40 Albano Dante Fachin marca distàncies amb CSQEP: "Els motius que porten la nostra organització a votar NO tenen poc a veure amb el posicionament marcat x portaveu de CSQP".

00:38 Coscubiela: "Aquestes 48 hores negres de 'no lo sé Rufián' han perjudicat els seus objectius".

00:37 Coscubiela fa burla de Gabriel Rufián per les seves respostes sobre com s'aplicaran els objectius de la llei de transitorietat.

00:34 Coscubiela: "Els objectius de la llei de transitorietat són legítims, però no ens diuen com l'aplicaran".

00:32 Coscubiela: "Quina necessitat tenien de forçar la màquina per un objectiu tan pírric?"

00:32 Coscubiela: "Han estat capaços d'entregar la bandera de la democràcia al PP".

00:30 Coscubiela: "La batalla de les urnes només es pot guanyar si el camí es fa des del respecte més escropulós a la democràcia. Fins ara havia estat així, però en aquests dos dies vostès s'ho han polit".

00:30 Coscubiela: "La majoria parlamentària s'han polit en 48 hores el capital polític de les forces sobiranistes".

00:25 Parla ara Joan Coscubiela, de CSQEP, que critica les actuacions del PP "en el terreny dels tribunals".

00:24 Iceta: "Si es busca mostrar una imatge de pulcritud democràtica, no anem pel bon camí".

00:22 Iceta: "El Parlament de Catalunya ha matat i enterrat Montesquieu".

00:19 Iceta recorda la nota del CGE, que assegura que els grups poden demanar un recurs d'empara al TC: "Així ho farem".

00:18 Iceta: "Saben que el referèndum que han promès no es pot fer i que no hi haurà República Catalana".

00:17 Iceta: "Aquesta proposició [llei de transitorietat jurídica] és un nyap jurídic monumental"

00:16 Iceta: "Si els lletrats adverteixen de la comissió d'un delicte i no se'ls fa cas, no té sentit queixar-se quan la justícia persegueix el delicte".

00:14 Per part del PSC, intervé Miquel Iceta, que carrega contra les decisions preses per la majoria parlamentària i la mesa del Parlament.

00:13 Arrimadas: "Han trencat tots els ponts i seran els únics que no participaran de la solució política que vindrà".

00:12 Arrimadas: "Els emplaço a fer aquest debat d'aquí un any. Ja veuran com no han fet el referèndum i no són independents".

00:11 Arrimadas aprofita la seva intervenció per fer campanya per la seva moció de censura. Insisteix que el procés ha unit l'oposició i que hi ha diputats de Junts pel Sí que no es creuen els passos que està duent a terme la majoria parlamentària.

00:10 Arrimadas: "Vostès no tenen en contra Madrid, tenen en contra el Consell de Garanties, els lletrats del Parlament i més de la meitat de Catalunya".

00:04 Arrimadas: "Estan posant en perill 40 anys de prosperitat".

00:03 Arrimadas: "Vostès volen uniformitzar Catalunya i homogeneïtzar Catalunya. Catalunya és diversa".

00:02 Arrimadas: "Convergència ha assumit el relat de la CUP, però molts de vostès saben que no hi haurà referèndum".

00:00 Arrimadas: "Hi ha molts ciutadans independentistes que no es creuen les seves mentides".

23:59 Arrimadas: "Estem debatent entre els que creiem que no fan les coses bé i no poden fer el que els dona la gana, i els que creuen que ho fan tot bé i poden fer el que vulguin".

23:57 Arrimadas: "El que estan fent és tan greu que tots els grups de l'oposició coincidim".

23:57 Torn ara per Inés Arrimadas, que recorda que el TC ja ha suspès la llei del referèndum i avança que no participaran de la votació de la llei de transitorietat.

23:53 Salellas: "Tot això que he dit només té sentit si és per parlar de vida. Tot el que hem defensat és per bastir una República que ens permeti construir vides".

23:49 Salellas: "Sabem que no sempre podrem transitar de la llei a la llei, no perquè no vulguem, sinó perquè tenim un Estat en contra".

23:48 Salellas: "Autonomia no pot ser mai sobirania. Sobirania és poder debatre sobre tot allò que vulguem".

23:47 Salellas: "12 magistrats! Aquesta és la vostra democràcia, que deixa la meitat de la vostra població fora de la cúpula judicial".

23:47 L'alcaldessa de Berga alerta d'un desplegament excepcional de la Guàrdia Civil; informa Aida Morales des de la capital del Berguedà.

23:46 Salellas:"Hem demanat destituir el règim actual i constituir una nova república".

23:44 Salellas: "No volem una bandera per abaixar-ne una altra. Volem una República".

23:43 Salellas: "El projecte independentista no s'ha articulat mai sobre un discurs identitari o etnicista".

23:42 Salellas reivindica la potència del 9-N, però explica que per construir un "artefacte democràtic efectiu" cal un instrument que "reconegui plenament la sobirania": aquest instrument és la llei de transitorietat.

23:41 Parla ara Benet Salellas, diputat de la CUP, que situa el referèndum d'autodeterminació com la solució al "processisme".

23:38 Orobitg: "Per Catalunya i els catalans, salut i República. Per Catalunya i els catalans, visca Catalunya lliure".

23:37 Orobitg: "Aprovant aquesta llei, el Parlament no proclama la independència de Catalunya. Aquesta decisió rau exclusivament en el poble de Catalunya".

23:34 Orobitg: "Som un dels pocs pobles regits per una llei que no és la que ha votat la seva ciutadania".

23:34 La llei de transitorietat preveu que una Catalunya independent seguirà formant part de la Unió Europea.

23:32 Orobitg: "La sobirania de la nova República rau en el poble de Catalunya i no en les oligarquies".