TV3 reformula totalment la graella i estrena una desena de programes

Toni Soler durant la presentació de la nova temporada de TV3. Foto: TV3

TV3 arrenca el setembre amb la graella totalment renovada, amb l'estrena d'una desena de programes. A primera hora la programació es bolca amb l'actualitat, amb un format d'Els Matins presentat per Lídia Heredia, molt centrat en el dia a dia informatiu. Tot seguit, a partir de les 10.40 h, arriba un nou magazín d'entreteniment, conduït per la presentadora Núria Roca , que es dirà A tota pantalla i s'emetrà just abans del nou TN Comarques.L'aposta d'enguany per les sobretaules de la televisió pública catalana és la nova sèrie Com si fos ahir , que donarà pas a Tarda oberta, el nou programa d'entreteniment produït per Mediapro i presentat per Ruth Jiménez i Vador Lladó. Aquest espai ja ha arrencat aquesta setmana, amb una audiència per sota de l'esperada i que, segons precisen els presentadors i el mateix director de la cadena, requerirà canvis "per millorar-lo i recuperar les expectatives".L'informatiu satíric de TV3 presentat per Toni Soler -i avançat per - es dirà Està passant i s'estrenarà el 13 de setembre. La nova aposta de la direcció per donar aire fresc a la graella arrancarà dos dies després de la Diada, en un context polític marcadament convuls.El programa, produït per Minoria Absoluta, s'emetrà just abans del Telenotícies Vespre i apostarà pel gènere news satire ("sàtira informativa") amb una doble missió: informar i entretenir el públic.El programa ocuparà la franja que va d'un quart de nou del vespre fins les nou, és a dir, entre el nou magazín de tardes i el TN Vespre.L'espai reproduirà l'estil d'El Intermedio del Gran Wyoming i comptarà amb col·laboradors de renom com Jair Domínguez (Buenafuente, Polònia o La Segona Hora) i Òscar Andreu (La competència, Polònia o Crackòvia).Toni Soler ha estat l'encarregat de donar els primers detalls del programa aquest migdia durant la presentació de la nova temporada de TV3.El periodista Ricard Ustrell, que condueix El Suplement a Catalunya Ràdio, també estrenarà programa a TV3, tal i com va avançar El periodista presentarà el programa Preguntes freqüents de la productora El Terrat, que s'estrenarà aquest dissabte. Es tracta d'un late night polític que pretén competir amb La Sexta Noche.El programa, que inclourà un debat i altres seccions d'actualitat, el codirigirà la periodista de TV3 Montse Tió, que havia estat cap de política de la cadena i que actualment presenta Els Matins d'Estiu.