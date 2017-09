La nova taxa que Ryanair imposarà als passatgers

Ryanair ha anunciat aquest dimecres la seva nova política d’equipatge, que aplicarà a partir del mes de novembre, amb la qual reduirà el cost d’una maleta facturada de 35 a 25 euros i augmentarà el pes per a totes les maletes de 15 a 20 kg. Tot i això, limita als clients amb “embarcament prioritari” la possibilitat de pujar dos embalums a l’equipatge a bord a l’avió.



D’aquesta manera, només els clients amb “embarcament prioritari”, que inclouen les tarifes Plus, Flexi Plus i Family Plus, podran pujar dues maletes a l’avió. Aquest tipus d’embarcament tindrà un cost de cinc euros en el moment de fer la reserva. Pagant sis euros es podrà afegir després d’haver fet una reserva i fins una hora abans de la sortida del vol a través de l’aplicació de Ryanair.



Tota la resta de passatgers sense embarcament prioritari podran pujar només un embalum petit a l’avió, mentre que el més voluminós huarà de deixar-se a la bodega, lliure de recàrrecs, a la porta d’embarcament, segons explica la companyia de baix cost en un comunicat.



La reducció del preu per facturar una maleta de 20kg a 25 euros s’aplicarà a l’hora de dur a terme la reserva. La factura de maleta afegida després de la reserva o a l’aeroport tindrà un cost de 40 euros.



La companyia irlandesa justifica aquesta nova política d’equipatge amb l’objectiu de “reduir el nombre d’endarreriments provocats pels passatgers que porten embalum d’equipatge de mà”. Tots els embalums de mà hauran de portar a la porta d’embarcament, on el més gran baixarà a la bodega de l’avió, lliure de recàrrecs.



“Hi ha massa clients que transporten dos embalums permesos com a equipatge de mà lliure de càrrecs, amb una ocupació molt alta (97% durant el mes d’agost), no hi ha prou lloc als compartiments de cabina per a tantes maletes, fet que està generant molts endarreriments en embarcaments i vols”, apunten.



La companyia assenyala que no es poden acomodar més de 360 embalums de mà en aquells vols que tenen una ocupació alta (2 maletes x 182 passatgers).



El responsable de màrqueting i comunicació de Ryanair, Kenny Jacobs, ha xifrat en 50 milions d’euros anuals la despesa que li suposarà aplicar a la companyia aquests canvis en la seva política d’equipatge en termes de reducció de tarifes de facturació per maleta.



Mesures de l’equipatge i dues cues d’embarcament



Pel que fa a les mesures d’equipatge, els passatgers amb “embarcament prioritari” podran pujar dos embalums a l’avió: un de dimensió normal (55cm x 40cm x 20cm) i un de petit (35cm x 20 cm x 20 cm). Aquells passatgers sense “embarcament prioritari” només podran pujar a bord amb un embalum més petit. Les maletes de 15 kg podran augmentar de pes fins als 20 kg.



Per implementar aquest canvi en la política d’equipatge, Ryanair habilitarà dues cues a la porta d’embarcament: una per a clients amb prioritat (dos embalums) i una altra per a clients sense prioritat (un embalum).



Suplement de 10 euros per alta demanda



La "low cost" irlandesa aplica 10 euros de suplement per Setmana Santa, Nadal i en rutes llargues durant la temporada d'estiu, que justifica, pel "significatiu increment del cost de gestió d'equipatge facturat durant els períodes de més activitat".