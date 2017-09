Lloga el pis per Airbnb i se'l troba amb destrosses per valor de 10.000 euros

Laurie S. no s'esperava en cap cas la situació amb què es va trobar quan va tornar al seu estudi tres setmanes després de llogar-lo a través de la plataforma Airbnb a un ciutadà del Canadà, que havia convertit, per exemple, el llit en un lavabo, el terra en un cementiri d'ampolles buides i deixalles, a banda de la ferum de pixum impregnant l'estança i que la porta d'entrada no tanca bé.En una publicació titulada Il était une fois mon studio charmant ('Hi havia una vegada el meu encantador estudi'), Laurie S., que vol mantenir l'anonimat, explica que ja s'ha posat en contacte amb la plataforma per informar-los de la situació amb què s'ha trobat i el valor de les destrosses: 10.000 euros. A hores d'ara, segons informa The Local , l'afectada es troba a l'espera que la companyia revisi el seu cas.En la mateixa conversa amb el mitjà, Laurie va explicar-los que ella no s'havia trobat cara a cara amb el llogater però que parlant amb els veïns de l'apartament, li van assegurar que semblava un "bon noi". Va ser després quan va descobrir que el canadenc patia depressió i alcoholisme. La companyia ja l'ha expulsat de la web.Laurie S., després que diversos mitjans s'hagin fet ressò del seu cas, ha aconseguit que des d'Airbnb li enviïn un pèrit per valorar els danys. La companyia té una política de compensació que inclou destrosses fins a 800.000 euros per als propietaris.