La mare del nen amb Asperger apartat de la classe es pronuncia

Captures de pantalla del grup de whatsapp de les mares Foto: Facebook - Rosaura Gómez

Segueix la polèmica després que apareguessin els WhatsApps que unes mares es van intercanviar celebrant el canvi de classe d'un nen amb Asperger. No volien que compartís aula amb els seus fills i van pressionar la direcció de l'escola Sant Antonio de Padua, a l'Argentina. No portaven els seus fills a classe com a eina de pressió i, quan van aconseguir el seu objectiu.El diari argentí Clarín ha aconseguit contactar amb la mare del nen, Paola Giaco, que apunta que "veure el que van escriure les mares em va generar angoixa i vergonya aliena". A banda, apunta que en un trobada amb el director aquest li va argumentar que el canvi el feia per "alleugerir el curs"."Per fi una bona notícia", "Ja era hora que es facin valdre els drets de l'infant per 35 i no per un sol", "Un alleugeriment per als nostres" o "Que bo pels nens, que puguin treballar i estar tranquils", són alguns dels missatges que es poden llegir en unes captures de pantalla que han indignat la xarxa.Respecte al grup, Giaco explica que en va sortir després de llegir "una barbaritat del meu fill" però que gràcies a una mare que encara en formava part va poder llegir-ho. "Em vaig indignar moltíssim", recorda.Més enllà, explica que al seu fill li va costar molt tenir un grup d'amics "i que no vol perdre el que va aconseguir", a més d'apuntar que "està angoixat".Rosaura Gómez, la tieta del nen de quart de primària, va compartir la conversa en un grup de Facebook denunciant la situació. Els infants que pateixen síndrome d'Asperger requereixen més atenció del professorat i, segons sembla, les mares de la resta de nens no estaven disposades a acceptar-ho.La tieta també explica que la voluntat de les mares era que el fessin fora de l'escola. Finalment, però, la direcció no ha estat tan contundent i l'han canviat de classe a l'altra línia del curs.