El vídeo que malauradament no van veure les mares que van demanar l'expulsió del nen amb Asperger

Un fragment de la pel·lícula "Front of the class". Foto: Youtube

Aquest dilluns, la xarxa bullia d'indignació després de fer-se públic que un grup de mares argentines havia pressionat el col·legi dels seus fills per aconseguir que expulsessin de l'escola un alumne amb Asperger. Les mares, que han fet vaga no portant la canalla a classe, s'han sortit amb la seva, però a mitges: el nen ha continuat a l'escola, però l'han canviat de classe. Amb tristesa, incredulitat i ràbia, molts usuaris han lamentat el comportament d'aquestes mares, i han donat suport a la família del nen, que va fer públic el cas a través de Facebook.Amb l'objectiu d'evitar casos de discriminació flagrant com aquest, el 2008 es va estrenar la pel·lícula Front of the class (Davant de la classe). Aquest llargmetratge està basat en el llibre Front of the class: how tourette syndrome made me the teacher I never had (Davant de la classe: com la síndrome de Tourette em va fer ser el mestre que mai vaig tenir). La cinta, dirigida per Brad Cohen, dona tota una lecció d'inclusió a l'aula, que malauradament sembla que no va arribar a aquestes mares argentines."A què venim a l'escola?", pregunta el director d'un col·legi al protagonista, un nen amb síndrome de Tourette. "A aprendre", diu ell. Després, davant d'una presentació a l'auditori del col·legi, el director interromp l'acte i pregunta qui és el responsable dels sorolls que s'escoltaven tota l'estona. Al final, el director fa que l'alumne pugi a l'escenari i li pregunta per què fa aquests sorolls. El nen li respon que pateix Asperger i que, tot i que és una malaltia sense cura, els seus símptomes empitjora quan se'l deixa en evidència i nota que no és capaç de controlar-los i, en canvi, milloren quan se sent acceptat. És en aquest moment quan la resta de companys el comencen a aplaudir unànimement. Una resposta exemplar que varia molt de la que s'ha vist aquests dies a Argentina.