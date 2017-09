Una «influencer» demana 100 euros per sopar gratis a un xef a canvi de penjar una foto a Instagram

Esta vida es un continuo aprendizaje, en redes sociales más. Hoy, la representante de una blogger, youtuber, influencer me ha ofrecido... — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Yo sí veo el problema. Que es publicidad fraudulenta. Lo ha explicado: No les importa la COMIDA del restaurante #déjateinfluenciar — Miguel (@Mr_Pelao) 2 de septiembre de 2017

Sopar gratis a un luxós restaurant, amb un acompanyant i, a més, embutxacar-se 100 euros nets. Tot això a canvi de penjar una fotografia del menjar a Instagram. És el que li ha proposat una "influencer"a Jorge Lozano, l'amo del restaurant Tapas 3.0, a Salamanca. A Lozano no li feia el pes el tracte que li oferia la jove, que li prometia que amb aquest tracte publicitari sortiria guanyant. "Ella penjaria una foto a Instagram i em donaria la possibilitat d'escollir el menjar. Per tota aquesta àrdua feina de menjar "per la patilla", tenir cambrers i cuiners treballant per a la "influencer", jo hauria de pagar-li 100 euros més IVA", ha publicat el xef a Twitter. "Ni una menció al menjar, li és igual que sigui bo, dolent o regular", ha afegit.Lozano ha fet públic el missatge que ha rebut per part de la representant de la "influencer", de qui no vol donar el nom. "No vull embolics, les xarxes socials poden ser molt traïdores", ha explicat a El Confidencial , on ha detallat que fa temps ja va rebutjar canviar un sopar al seu restaurant a canvi d'un vídeo a Youtube. A la captura de pantalla que ha publicat es pot llegir que la "influencer" buscava "algun restaurant molt cool i molt xic" on la jove pogués menjar o sopar algun dia amb la seva fotografia. A canvi, el mencionaria a Youtube, publicaria una foto a Instagram i "moltes Stories", en referència a les imatges efímeres que es publiquen a aquesta mateixa xarxa social. Al missatge, la representant insistia en el gran ressò que podia tenir aquella promoció per al restaurant, ja que es podrien assolir "150.000 persones reals".Al xef, però, aquesta proposta no li ha acabat de fer el pes. "Que vulguin menjar a casa teva sense pagar no em fa gràcia, però que vinguin venent-te la moto de què això em pot generar seguidors, visites o, fins i tot, clients reals, doncs em fot, per què enganyar-nos", ha explicat. En conversa amb El Confidencial, Lozano ha assegurat que la noia "s'ha confós d'àmbit laboral, ja que la seva rama és la moda i no la gastronomia" i defensa que "en cap cas es va parlar de publicitat, ella menjava i jo pagava. Una col·laboració entre professionals em sembla lícita, però això no m'ha agradat, m'ha semblat una falta de respecte i de voler guanyar diners amparada per uns seguidors d'un target "lifestyle" que no és el meu", ha conclós.El cas s'ha fet viral i molts han criticat l'actitud de la "influencer". Altres, en canvi, l'han defensat, assegurant que aquest cas no té res de sorprenent perquè al xef "li han ofert publicitat i per la publicitat es paga. Pot interessar-te o no, però tampoc és per portar-se les mans al cap", defensava un usuari. Un altre li deia: "T'ofereixen un negoci. El rebutges. Ja està. No veig el problema. I rentable segurament ho seria. Per principis? Ok". A aquest mateix usuari, un altre li reblava que es tractava de "publicitat fraudulenta perquè "no li importa el menjar del restaurant". "A la influencer no li importa el menjar. No com a Nadal, que li importen els cotxes Kia", sentenciava l'usuari.