Un passatemps d'«El Periódico» es deixa anar amb Gabriel Rufián

Trist i malèvol q un diari vulgui fins i tot fer mal directe al bon nom familiar d les persones @gabrielrufian https://t.co/xvAwDgVknj — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 4 de setembre de 2017

L'autodefinit, un dels passatemps que avui publica El Periódico , signat per Marc Isern, es deixa anar amb la definició del diputat d'ERC Gabriel Rufián. En concret, l'entrada que té com a solució el nom de “Rufián” té com a definició sorprenent, jugant amb el significat literal del nom del republicà en castellà: “Granuja de ERC”.El mateix Rufián s'ha encarregat d'esbombar-ho a les xarxes socials, a través del seu Twitter. Ho ha fet amb bon humor: “El d'avui és fàcil, eh”.Més crític ha estat el seu company d'escó, Joan Tardà, que ha publicat el següent tuit: "Trist i malèvol que un diari vulgui fins i tot fer mal directe al bon nom familiar de les persones".