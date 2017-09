​Una esquela convida a acomiadar la finada amb vi i truita de patates

Alucinante esta esquela publicada no Faro de Vigo de hoxe! pic.twitter.com/IcYD0OZJHq — Ledicia Costas (@LediciaCostas) 1 de setembre de 2017

Sorpresa pel text de l'esquela d'Alicia Jones, que va aparèixer publicada l'1 de setembre al diari Faro de Vigo, el dia després de la seva mort. Deia el següent: "Su hija, Julie Fernández Jones, invita a sus amigos y conocidos a un acto alegre de despedida (...) en su recuerdo tomaremos vino y tortilla. No se admiten flores. Donen su importe a una ONG".I així es va fer, tal com volia la finada. Res de tristesa i un homenatge a la seva manera de viure, alegre i sense complexes.El Faro de Vigo, després de veure la repercussió que va tenir l'esquela, va decidir assistir al funeral a la sala 7 del tanatori Vigomemorial, al qual van anar-hi amics i familiars, que van donar l'últim adéu a Alicia Jones en un ambient distès. Amb tapes de truita de patata, vi i cervesa.“A ella li agradava la festa i no li hauria agradat que estiguéssim plorant per la seva mort”, va explicar Julie Fernández al rotatiu gallec . “Li volem retre un últim homenatge de la manera que ella ho va escollir”, va afegir.Alicia Jones feia uns 50 anys que vivia a Vigo, des que quan tenia 20 anys va arribar a la ciutat provinent de País de Gal·les. Era professora d'anglès, “extrovertida i amb un cor enorme”, tal com assenyala una de les seves amigues.