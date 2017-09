Un grup de mares aconsegueix que facin fora de la classe dels seus fills un nen amb Asperger

Captures de pantalla del grup de whatsapp de les mares Foto: Facebook - Rosaura Gómez

Un grup de mares aconsegueix que canviïn de classe un nen amb Asperger. No volien que compartís aula amb els seus fills i van pressionar la direcció de l'escola Sant Antonio de Padua, a l'Argentina. No portaven els seus fills a classe com a eina de pressió i, quan van aconseguir el seu objectiu, ho van celebrar a través d'un grup de Whatsapp."Per fi una bona notícia", "Ja era hora que es facin valdre els drets de l'infant per 35 i no per un sol", "Un alleugeriment per als nostres" o "Que bo pels nens, que puguin treballar i estar tranquils", són alguns dels missatges que es poden llegir en unes captures de pantalla que han indignat la xarxa.Rosaura Gómez, la tieta del nen de quart de primària, va compartir la conversa en un grup de Facebook denunciant la situació. Els infants que pateixen síndrome d'Asperger requereixen més atenció del professorat i, segons sembla, les mares de la resta de nens no estaven disposades a acceptar-ho.La tieta també explica que la voluntat de les mares era que el fessin fora de l'escola. Finalment, però, la direcció no ha estat tan contundent i l'han canviat de classe a l'altra línia del curs.