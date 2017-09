L'anunci per compartir pis més sincer i directe que trobaràs a internet

¿Estamos ante el mejor anuncio de idealista? pic.twitter.com/jQDzwkKanZ — Major Tom (@MajorTom_92) 2 de septiembre de 2017



El procés de selecció per internet d'un company de pis acostuma a ser complicat. Anar a cegues pot comportar més d'una sorpresa -generalment, desagradable-. Per evitar això, dos nois de Madrid, que busquen un nou inquilí per una tercera habitació que se'ls hi ha quedat buida, han publicat un anunci amb tot luxe de detalls sobre com són ells i sobre com no volen que sigui el nouvingut o nouvinguda.L'usuari de Twitter @MajorTom_92 va veure el post i el va compartir en el seu perfil. "Estem davant el millor anunci d'Idealista?", es pregunta. El tuit ha acumulat gairebé 13.000 retuits en menys de 24 hores. De fet, segons explica en una entrevista a Verne l'autor de l'anunci , aquest ha cridat tant l'atenció dels usuaris que, en els darrers 2 dies, han rebut més d'una cinquantena de trucades.Els dos companys de pis avisen que els disgusta profundament Paulo Coelho, els refranys ben conjugats, pensar que es pot aspirar a treballar d'allò que t'agrada i Mafalda mal entesa. Per si això no fos poc, també deixen clar que si no has vist la pel·lícula "Amenece, que no es poco", tens Tuenti o ets usuari de més de tres xarxes socials, ja no cal ni que preguntis per l'habitació. No t'acceptaran. "Si t'encanta començar el dia amb un somriure, ens odies i t'odiem. Si no sabies què posar-te i et vas posar feliç, evitem-nos una trobada improductiva", adverteixen.L'anunci, a més, inclou una part en italià (No matricole, no Erasmus, no animali). No els interessen ni els novells, ni els estudiants d'Erasmus, ni els animals. En la mateixa entrevista a Verne, l'autor explica que van topar amb aquests requisits quan estaven estudiant a Bolonya. "Nosaltres ho vam sofrir i ara ho aplico", sentència.