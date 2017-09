Gat o ocell? Una nova il·lusió òptica es fa viral a la xarxa

My brother passed me a note in the middle of dinner pic.twitter.com/t2tE5uaKsw — Rylee @sacanime E13 (@lionpudding) 16 de febrero de 2017

Ja hi tornem a ser. Els usuaris de les xarxes socials tornen a estar dividits sobre el contingut d'una imatge. En aquest cas es tracta d'un dibuix en un post-it que una noia dels Estats Units va compartir a Twitter. Quin animal hi surt?Tot depèn de la perspectiva que s'agafi per mirar-lo. Es pot veure un gat o bé un ocell. La Rylee va publicar la fotografia i comentava: "el meu germà m'ha passat aquesta nota a mig sopar". La publicació és de mitjans de febrer, però s'ha fet viral aquests darrers dies. El tuit suma gairebé 70.000 retuits i més de 150.000 clics a "m'agrada". La xarxa s'ha omplert de comentaris, valoracions i algunes discussions sobre què ha dibuixat realment el germà de la Rylee.