VÍDEO Un policia de Londres «ho peta» ballant en el carnaval de Notting Hill

Els assistents a la rua del carnaval del barri de Notting Hill, a Londres, van presenciar un espectacle que no estava previst en la programació. Un agent de policia es va deixar endur pel ritme i es va animar amb uns passos de ball espontanis que ràpidament es van convertir en el centre d'atenció. Els presents, com no podia ser d'una altra manera, es van afanyar per immortalitzar el moment i penjar-ho a les xarxes socials.





Segons apunten mitjans locals, el nom de l'agent britànic és Daniel Graham. Ja és famós al Regne Unit per la seva participació al programa televisiu de talents "Britain's Got Talent". En la darrera edició va aconseguir arribar fins a les semifinals.