VÍDEO Un avió sorteja tres tornados poc abans de tocar terra

La ciutat de Sotxi, situada al territori de Krasnodar, a Rússia, està vivint un final d'agost molt intens a nivell meteorològic. S'han registrat grans tempestes i, fins i tot, tornados. En mig d'aquest particular fenomen climàtic, un videoaficionat ha enregistrat un vídeo que s'ha tornat viral. En les imatges es veu com un avió travessa una zona de tornados poc abans d'iniciar les maniobres d'aterratge.El vídeo està gravat des de la costa i mostra el mar negre amb un horitzó gairebé apocalíptic on s'hi poden contar fins a tres columnes d'aire que amenacen la seguretat de l'aparell. Segons apunta RAC1 en el seu web, el pilot va aconseguir que l'avió toqués terra sense haver de lamentar ferits.Dimarts de la setmana passada es van registrar una dotzena de tornados a Sotxi i, per aquest motiu, es van desviar alguns vols a localitats properes com Anapa o Krasnodar.