La cantant Chenoa ha inaugurat setembre sumant-se a la llarga llista de famosos que han ensenyat pell aquest estiu a través de les xarxes socials. Ho ha fet amb una imatge en què apareix tombada cap per avall i nua .



" Un raig de sol en el meu adorat al setembre" , ha escrit. La imatge ha aconseguit més de 20.000 likes en un dia. La imatge ha estat aprofitada per un excompany seu d'Operación Triunfo, Alejandro Parreño, per recordar una imatge que es va fer amb ella, Geno i Núria Fergó, el passat mes de juliol.

Un rayo de Sol en mi adorado #septiembre 🌻 #viveydejavivir #libertad #energia #mirabonitoalmundo 🌍 A post shared by Chenoa (@chenoa) on Sep 1, 2017 at 4:46am PDT