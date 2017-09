L'escriptor Arturo Pérez - Reverte ha definit el PP com un partit " oportunista, corrupte, delinqüent, menjaciris , covard i de dretes " . En el marc d'una conversa a Twitter, Reverte ha carregat contra la formació, per bé que ha matisat que no és feixista perquè "el feixisme és una altra cosa".



L'acadèmic ha dit això després que un u suari de Twitter hagi defensat que el PP és un partit feixista i que prèviament hagi assegurat que el periodista Ignacio Camacho ho era també.



​"Dir-li feixista a Ignacio Camacho és una barbaritat. O vostè no sap què és el feixisme ( cosa probable ) o és vostè un bocamoll amb mala fe ", ha dit l'escriptor . " Ser un mamporrero de Mariano Rajoy difonent i defensant el missatge el PP és feixisme , o això o té vostè massa bona fe " , li han replicat .







El Pepé no es un partido fascista. Es oportunista, corrupto, delincuente, meapilas, cobarde y de derechas. Pero el fascismo es otra cosa. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 1 de septiembre de 2017