Amb aquesta imatge sembla, a primer cop d'ull, que l'home invisible existeixi i vagi en metro. Però si us hi fixeu bé veureu que es tracta d'una il·lusió òptica. Ja ha corregut per Internet i el seu títol dóna una pista d'on és el truc: "Mitjons camuflats al metro".Efectivament, durant uns segons, el cervell no distingeix el terra del metro i els mitjons, i sembla que sigui un home invisible. I és que el passatger va conjuntar perfectament els seus mitjons amb el terra del metro que, segons els comentaris a la xarxa, és el de Nova York.