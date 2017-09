​La mala educació de Celia Villalobos al Congrés se li gira en contra

VÍDEO/ Celia Villalobos enseñándole modales a la juventud... pic.twitter.com/j42q25EhPI — Jesús Cintora (@JesusCintora) 31 d’agost de 2017

Celia Villalobos en lugar de en el Congreso parece estar en la barra de un bar de la más baja estofa

¡Qué modales!pic.twitter.com/hujas1WZSb — Mari Mar Doña 🖑✊✌ (@marimardona) 1 de setembre de 2017

Celia Villalobos sonándose los mocos con un dedo como los viejos sobre la documentación que contiene los puntos de intervención de Podemos. — El Majara de Turno (@majara0) 1 de setembre de 2017

Los modales de Celia Villalobos en la Comisión de Empleo se convierten en memes - https://t.co/HnVfaime8w — pensamientochucho (@chuchoquehabla) 1 de setembre de 2017

En esto te doy la razón. Ayer Celia Villalobos con 68 años en el congreso interrumpiendo como en un bar.Podría jubilarse,dar paso a jóvenes — Antoni Bertran (@tonibertrang) 1 de setembre de 2017

Celia Villalobos en su cortijo, junto a los señoritos de buena familia del pp. Les importa el paro y las víctimas, dan muchos votos. — antonio el villy (@antonvillaz) 1 de setembre de 2017

Celia Villalobos responde a la diputada de Podemos pic.twitter.com/wQGpWVKCa3 — MundoGilipoy (@MundoGilipoy) 1 de setembre de 2017

A currar que el sueldo de #celiavillalobos no se paga solo... ¿A qué jode sólo pensarlo? pic.twitter.com/67zCAbTPSl — jose mera lopez (@josemeralopez) 1 de setembre de 2017

Apúntate ya al «XXIV Curso de Protocolo y buenas maneras» del PP, con Celia Villalobos y Andrea Levy. Dirige: Martínez Pujalte. pic.twitter.com/Khg2tstE0L — La Celda (@24601LaCelda) 1 de setembre de 2017

La vuelta al trabajo

Espíritu PUNK pic.twitter.com/HKn0HI80Av — como están @ustedes (@ortizalbaramon) 31 d’agost de 2017

Nova polèmica de la incombustible diputada del PP Celia Villalobos , que ha generat una allau de crítiques i “memes” a les xarxes socials. Ha tingut lloc aquest dimarts, durant la Comissió de Treball i Seguretat Social al Congrés, en la que va comparèixer la ministra Fátima Báñez.Villalobos, mig recolzada, com si estigués a “la barra d'una bar”, segons alguns usuaris de Twitter, va interrompre la intervenció de la diputada de Podem Yolanda Díaz, quan recriminava a la ministra l'alta xifra d'aturats i li deia que era “un verdader perill per als pensionistes”. Entre les rialles dels seus companys de partit, Villalobos la va tallar amb aquestes paraules: “Menys mal que esteu vosaltres d'observador”.El president de la Comissió, Alberto Montero, va demanar respecte i Villalobos va contestar que ella ho respectava “tot”. Yolanda Díaz va proposar llavors cedir la paraula a la diputada del PP que va respondre: “Sortiríem guanyant”.La mala educació de Villalobos no ha passat desapercebuda a les xarxes socials, on s'han publicat nombrosos comentaris. Us en fem una recopilació.