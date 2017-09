Un diputat del PP al Congrés acusa els Mossos de «no haver fet res per evitar les morts dels atemptats»

.@KRLS entregará medalla honor a los Mossos en la Diada.¿Es por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos? https://t.co/1WaBFlmFFt — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) 1 de setembre de 2017

Pido disculpas por mis comentarios sobre los Mossos. No he estado afortunado.No hay mas culpable en un atentado que los terroristas. — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) September 1, 2017

Un diputat del PP al Congrés, Eloy Suárez, ha encès la xarxa aquest divendres després d'haver fet una piulada a Twitter acusant els Mossos d'Esquadra de no haver fet res per evitar les morts dels atemptats. "Carles Puigdemont entregarà la medalla d'honor als Mossos per la Diada. És per no haver fet res per impedir 16 morts i 100 ferits?", ha dit a Twitter.La gestió dels Mossos d'Esquadra es va posar en entredit després de les informacions publicades per El Periódico , que apuntaven que la policia catalana havia menystingut una nota de la CIA informant d'un possible atemptat a la Rambla. Hores després s'ha sabut que l'alerta va ser enviada simultàniament a cossos de l'estat i Mossos d'Esquadra, i el remitent no era la CIA sinó l'NCTC (National Counterterrorism Center).Així mateix, els Mossos i el conseller d'Interior van negar ahir en roda de premsa que l'alerta tingués res a veure amb els atemptats succeïts, atès que l'atemptat a la Rambla va ser un atac improvisat després que explotés accidentalment el material que preparaven els terroristes a Alcanar.La piulada ha generat una onada de reaccions a la xarxa criticant les acusacions i finalment ha demanat perdó.