El truc d'una mare per instar els seus fills a llegir que triomfa a Twitter

Una mare italiana està triomfant amb una estratègia per incitar els seus fills a llegir. La dona ha publicat a Twitter una foto d'una nota que va deixar penjada a la nevera, adreçada als seus fills, que ja s'ha fet viral, amb més de 8.000 retuits.“Nens, la contrasenya del wifi d'aquesta setmana és el color del vestit d'Anna Karenina al llibre. He dit al llibre, no a la pel·lícula! Bona sort!”. Aquest és el text de la mare, que afegia: “PD. He començat a llegir El comte de Montecristo", anunciant ja el repte de la propera setmana.El truc per motivar els nens a la lectura ha tingut molts elogis a les xarxes socials. També algun detractor, com un usuari que creu que és una imposició i pot produir l'efecte contrari.Aquest tipus d'iniciativa per fomentar la lectura o el bon comportament no és nou. Com a exemple, una altra mare que en el seu dia va aprofitar la contrasenya de wifi per instar els seus fills a ajudar-la en les tasques de la llar.