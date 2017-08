El tòpic diu que els japonesos són molt educats i honestos. Aquest experiment contribueix a refermar aquesta idea: l'ha dut a terme la Creu Roja japonesa, que ha volgut veure com reacciona un grup de nens japonesos quan a algú li cau la cartera al terra.



Per fer més realista l'experiment, tal com explica Europa Press, els pares van dur els nens a una parada d'autobús i els van demanar que esperessin. Aleshores començava l'experiment i aquí en teniu el resultat: