VÍDEO Allau de crítiques a un jugador del Bayern per practicar «balconing»

Sieht spektakulärer aus als es eigentlich ist / looks more spectacular than it actually is 😜 #donottrythisathome @goodcama

Allau de crítiques al jugador del Bayern de Munic, Mats Hummels, per compartir un vídeo a Instagram on se'l veu fent balconing. El vídeo va acompanyat d'una frase: "Sembla més espectacular del que és en realitat, però no ho intentis a casa". Malgrat l'advertència, el balconing és una pràctica molt arriscada on et jugues la vida. De fet, molta gent ha mort per calcular malament el salt i caure des d'un balcó.Precisament per això, s'ha criticat tant Hummels. El mànager general de la selecció d'Alemanya, amb la qual el central es troba aquests dies concentrat, també s'hi ha afegit. Afirma, segons recull Rac1, que "els futbolistes de la selecció alemanya han de ser un exemple". I és que molt fans dels futbolistes són nens i aquestes imatges no són gens educatives.