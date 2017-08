L'emotiu vídeo de dos germans, un amb síndrome de Down, que ja han vist més de 40 milions de persones

Turner és un nen de sis anys amb síndrome de Down. Griffin, o Biffin, com l'anomena Turner, és el seu germà gran, de vuit anys. Els dos protagonitzen un vídeo entranyable a Facebook, que ja s'ha fet viral, amb més de 40 milions de reproduccions.

“Què és el que més t'agrada de Turner?”, li pregunta Robb Scott, el pare dels nens, al seu fill Griffin en començar el vídeo. “Que és el meu germà”, respon amb contundència. I continua: “Em fa sentir bé tenir un germà com ell”.



I això només és el començament d'un intercanvi de boniques paraules, dolces i plenes d'amor entre germans capaços de fer que l'espectador quedi bocabadat.

La història del vídeo











Scott, que llavors tenia 41 anys, va confessar més tard al web d' El vídeo es va publicar en un primer moment per Robb Scott el febrer de 2016 després d'escoltar una conversa entre un pare i un fill sobre el síndrome de Down. “És una malaltia de persones que no saben res”, li explica el pare.Scott, que llavors tenia 41 anys, va confessar més tard al web d' Inquirer que hauria volgut explicar en aquest pare i al seu fill què era realment la síndrome de Down. Però no ho va fer i va sentir que en aquell moment havia fallat al seu fill.

“La síndrome de Down és literalment una de les coses més formoses que m'han passat a la vida. És divertit, és genial, és increïble... són grans mestres aquells amb síndrome de Down. No és una malaltia, ni tan sols una discapacitat. Només perquè llegeixes més lentament o no corres tan ràpid no significa que tinguis una discapacitat”, va apuntar a continuació entre llàgrimes.



Quan Robb Scott i la seva dona li van explicar a Griffin la condició del seu germà, ell tenia tres anys i va dir: “Si Turner té síndrome de Down, jo també”.