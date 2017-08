Un any de Netflix gratis? No t'ho creguis, és una oferta falsa

Regalamos 1 año de Netflix a los primeros 50.000 que den RT a este tweet y nos sigan. En 24/48 horas nos pondremos en contacto por MD. — Netflix ES (@Netflix_Espana) August 29, 2017

Netflix va començar una campanya ahir sortejant subscripcions anuals gratuïtes a tots aquells que repiulessin a Twitter un missatge de la plataforma de sèries per internet. Milers de persones hi van caure i van compartir el missatge, tant a Twitter com també per Instagram, on un altre presumpte compte de l'empresa feia la mateixa petició.L'oferta, però, és falsa, com s'han encarregat de denunciar molts usuaris. Els comptes de Netflix que han dut a terme aquesta enganyifa no són els oficials de la plataforma, sinó que són uns comptesLa manera de descobrir-ho és senzilla: tant pel nombre de seguidors (molt baix, tenint en compte que és Netflix) i perquè el compte oficial té el símbol blau que l'identifica com a tal. El compte oficial és @netflixESSi voleu subscriure-us a Netflix, ho podeu fer des de 7,99 euros al mes, però, per ara, la plataforma no regala subscripcions gratuïtes a qui faci difusió del seu missatge.