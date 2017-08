La història de la noia que ha trobat la seva doble després de buscar-la durant 5 anys

Missatge d'agraïment publicat al Facebook d'Eva Casado.

Sempre s'ha dit que tots tenim un doble; una persona que s'assembla tant a nosaltres, que podria passar, sense cap dubte, pel nostre germà bessó. Entorn a aquesta idea gira la història de l'Eva Casado, una fotògrafa madrilenya que el 2012 va veure com molta gent la confonia amb una noia que apareixia a la foto d'un reportatge de la festa de La Tomatina, que se celebra cada últim dimecres d'agost a la localitat valenciana de Bunyol (els participants es llencen tomàquets entre ells).Un cosí de la protagonista va veure aquella imatge, capturada el 2010 pel fotògraf Camilo Olarte, en una revista que estava llegint durant un vol entre Espanya i Mèxic. Va ser aquest parent qui li va comentar que l'havia vist en aquella publicació. "Quan m'ho va explicar vaig pensar que estava boig, ja que jo mai havia anat allà, però quan vaig veure la fotografia […], semblava el meu altre jo en un món paral·lel", explicava l'Eva en una carta. La veritat és que la semblança entre totes dues és impressionant.A partir d'aquell moment, la noia va començar a investigar i va descobrir que a l'hospital on havia nascut hi havia hagut robatoris de nadons i tot lligava perquè la seva mare és bessona i per tant el factor genètic també aportava valor a les seves sospites.Aquest misteri, que s'ha fet viral a les xarxes, l'han compartit 85.000 persones a Facebook i per fi s'ha pogut aclarir: la doble d'Eva Casado viu a Miami i també ha "flipat" moltíssim amb tot això! Quan va veure la foto es va quedar de pedra i es va posar en contacte amb l'Eva a través de Facebook i va enviar-li fotos de La Tomatina d'aquell any, juntament amb un text que mostrava la seva sorpresa amb la semblança física que les uneix.Ara, totes dues han iniciat una relació d’amistat virtual i qui sap si el fotògraf Francois Brunelle, especialista en retrats de bessons sense parentesc, decideix unir-les per immortalitzar aquesta troballa!I vosaltres? Alguna vegada us heu trobat amb algú que s'assembli moltíssim a vosaltres sense que hi hagi lligam familiar?