WhatsApp mostra com de tòxics poden ser els pares que volen fer d'entrenadors de futbol

Definició de pare o mare tòxica!!! Primera part! Continua... pic.twitter.com/lJ1FwnedAK — uecastellbisbal (@uecastellbisbal) 28 d’agost de 2017

Definició de pare o mare tòxica. Segona part... pic.twitter.com/l3g1IpAUMC — uecastellbisbal (@uecastellbisbal) 28 d’agost de 2017

La teoria de “tots portem a dins un entrenador” és una evidència i només cal ser espectador de qualsevol partit de futbol. Una hipòtesis que, en molts casos, s’accentua en els pares quan els que estan al camp són els seus fills. La Unió Esportiva Castellbisbal ha volgut frenar aquesta possible vocació amb dues piulades d’allò més originals.El club recupera una conversa per Whatsapp, d’un altre equip, d’una suposada mare que demana a l’entrenador del seu fill, de vuit anys, que si pot jugar millor de davanter que de defensa, perquè “ho podria fer millor”. A més, li pregunta si el sistema que utilitza “és el correcte”. Segons el seu fill, “estaria més còmode jugant amb un de carrilers”, perquè, diu, és extrem.Tot plegat, un intercanvi de missatges a la que el tècnic defensa les seves decisions i a l’aprenentatge de “nens tan petits”. La mare, però, acaba el seu discurs: “de futbol no n’entenc, però si continua jugant de defensa em plantejaré deixar l’equip”.