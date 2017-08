​Els sorprenents consells de Marc Zuckerberg a la seva segona filla, acabada de néixer

El creador de Facebook, Marc Zuckerberg, i la seva dona, Priscilla Chan, han anunciat el naixement de la seva segona filla. La nena es diu August, en referència al mes que ha nascut. Els seus pares li han dedicat una carta carregada de consells, alguns de sorprenents. La missiva, com no podia ser d'una altra manera, ha estat publicada a Facebook (podeu llegir-la a sota).



Zuckerberg diu a la seva filla que pensa que el món en el que viurà serà millor que el de la seva generació. El fundador de Facebook, però, li aconsella que no es preocupi pel futur i que aprofiti la seva infància jugant amb la naturalesa, obviant qualsevol referència a dispositius electrònics o vinculats a Internet.



“És important sortit i jugar”, apunta Zuckerberg. “Ja estaràs ocupada quan siguis més gran, per això espero que a la teva infància tindràs temps d'olorar les flors i posar totes les fulles que vulguis a la teva cistella”, afegeix. “I espero que facis moltes migdiades, que siguis una gran dormilega. I fins i tot espero que en els teus somnis puguis sentir com t'estimem”, continua.



“La infància és màgica. Només pots ser nena una vegada a la vida, així que no passis massa temps preocupada pel futur. Per això ja hi som nosaltres, que farem tot el possible per assegurar-nos que el món sigui millor per a tu i per a tots els nens de la teva generació”, conclou Zuckerberg.