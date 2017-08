VÍDEO Un participant «​lladre» s'escapoleix al programa «​First Dates»

El programa de cites First Dates ha donat per a molt. S'han vist personatges de tot tipus i condicions. El que no s'havia vist encara era un pretendent amb els dits llargs.L'Alfredo és un home de 53 anys, molt trempat i planer. Viu en una cabana a plena montanya d'Alacant i va acudir al programa de Cuatro on tenia una cita prevista amb la Mónica.A la cita, l'home no va dubtar en treure el seu costat més “obscur”. En un moment donat i de manera ineseperada, l'Alfredo va agafar un objecte decoratiu de la taula, una bola del món, i se la va ficar amagada a sota la samarreta, davant la mirada atònita de la seva companya de taula. I del munt de càmeres que l'estaven enregistrant!L'home va dir a la Mònica, que no va aprovar la seva actitud, que se l'emportava de record: “No faig mal a ningú”. I li va etzibar, intentant justificar-se: “Tu mai t'has portat el cendrer d'un bar?"Més tard, l'Alfredo, que es descriu com “más de pueblo que las amapolas”, es va mostrar penedit. Podeu veure el vídeo del moment del "robatori" en aquest enllaç.