Un contundent experiment demostra què significa ser dona a Internet

Just did social experiment with my husband to teach him what being a female online is like (THREAD) pls RT — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

1. I got him to enter a generic non sexual forum as a 18 yo male with boring chat name and guess what? NOTHING HAPPENED — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

2. I got him to log out after a while and make a 18 yo female account with boring name — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

3. Within seconds he had 8 inbox messages from men and the first one he opened was a full pic of a guy's dick — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

4. The other men were asking him if he was really 18 or if he was a child and then started asking him to do sexual stuff — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

5. One account sent him porn gifs relentlessly — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

6. He got hundreds of messages in a few minutes and couldn't keep up — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

7. He then turned to me and said 'this is shocking - this has opened my eyes Jess, this is horrible' — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

8. I said to him - 'that's what you get for being female online' and he just stared as hundreds more messages poured in — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

9. One guy said he was a teacher and tried to get him to meet him — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

10. He learned a valuable lesson tonight and eventually his phone actually died from the amount of messages blowing up his phone — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

11. My husband actually said to me 'oh my god babe there's so many dicks' and he *dreaded* opening the next msg or photo — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 d’agost de 2017

La usuària de Twitter i investigadora en violència sexual, Jessica Eaton, ha volgut demostrar què significa ser una dona a Internet. I, entre diverses altres coses, també vol dir assetjament sexual virtual. Sovint des de la seguretat que dona l'anonimat d'una pantalla.Així doncs, va dur a terme un experiment amb el seu marit per demostrar-li i ho ha explicat a la xarxa social:"Acabo de fer un experiment amb el meu marit per mostrar-li què vol dir ser una dona a la xarxa".1. "L'he fet entrar a una fòrum genèric no sexual com a un noi de 18 anys amb un nom avorrit i imagineu què? No ha passat res".2. "Després d'una estona l'he fet sortir i fer-se un compte com una dona de 18 anys amb un nom avorrit"3. "En segons ell tenia 8 missatges enviats per homes i el primer que ell va obrir va ser una imatge d'un penis".4. "Els altres homes li demanaven si ell tenia realment 18 anys o si era una nena i llavors van començar a fer-li preguntes sexuals".5. "Un compte li enviava gifs porno sense parar".6. "Va aconseguir centenars de missatges en pocs minuts i no va poder seguir el ritme".7. "Llavors ell em va mirar i em va dir: 'això és xocant, això m'ha obert el ulls Jessica, això és horrible".8. "I li vaig dir: 'això és el que aconsegueixes sent una dona a la xarxa' i llavors va veure com centenars de missatges més arribaven".9. "Un noi li va dir que era professor i va intentar quedar amb ell".10. "Ell ha après una lliçó molt important aquesta nit i el seu mòbil es va quedar sense bateria a causa de la quantitat de missatges que arribaven".11. "El meu marit m'ha dit: 'oh Déu, amor meu, hi ha molts penis' i pateix per obrir el proper missatge o foto".Tot seguit, Eaton explica que el seu marit ho va ensenyar als seus amics i companys de feina i va aconseguir sempre el mateix resultat.