Quin és l'error més comú que cometem quan circulem per una rotonda?

#SabíasQue el 60% de conductores usa el intermitente mal en una rotonda. Más de la mitad no lo usan para indicar que van a dejar la rotonda. pic.twitter.com/eevxsTOpYY — Guardia Civil (@guardiacivil) August 27, 2017

La Guàrdia Civil ha compartit un dels errors més greus que cometen els conductors quan circulen per una rotonda: l'intermitent. La policia informa que s'ha de posar l'intermitent per indicar a la resta de vehicles la intenció de sortir de la rotonda. Això pot servir tant pels cotxes que hi circulen com pels que hi volen entrar.Segons el Huffington Post, en una rotonda la prioritat sempre la té que hi està circulant, els canvis de carril sempre es fan respectant qui hi està circulant, s'han d'indicar tots els canvis de carril i sortides amb l'intermitent i s'ha de sortir de la rotonda des del carril exterior.