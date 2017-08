VÍDEO Crits de «Bartomeu dimissió» durant la presentació de Dembelé

Más de 5mil personas pitan en el Camp Nou y gritan "Bartomeu dimissió", esperando a Dembelé. Más de 1 hora de retraso #fcb pic.twitter.com/uRmfGZkO99 — Adrià Albets (@AdriaAlbets) August 28, 2017

La situació institucional al Barça no és la millor i la relació entre molts culers i la junta directiva és allunyada. A tot això no hi ha ajudat que la presentació del flamant fitxatge del Barça, Ousmane Dembelé, s'hagi fet amb més d'una hora de retard. El públic assistent a l'estadi, unes 18.000 persones, a ple sol aquest dilluns al migdia, no ha pogut més i ha esclatat contra la junta de Josep Maria Bartomeu amb xiulets i crits de "Bartomeu dimissió".Un cop el jugador ha sortit al terreny de joc, el públic l'ha ovacionat i ha pogut fer els seus primers tocs vestit de blaugrana. Dembelé, extrem francès de 20 anys, arriba com una estrella després d'una gran temporada al Borussia Dortmund. El Barça n'ha pagat més de 105 milions d'euros més variables i s'ha convertit així en el fitxatge més car de la història del club.