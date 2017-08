Troben un «smartphone» en una pintura de fa 80 anys

Una obra del pintor italià Umberto Romano, datada de 1937, ha causat un gran enrenou a Internet. Es tracta del quadre Mr. Pynchon and the Settling of Springfield , que mostra al fundador de Springfield envoltat de nadius americans l'any 1635.



L'obra no tindria més història mediàtica si no fos perquè un dels objectes que hi apareix ha cridat l'atenció dels internautes. Es tracta d'un telèfon mòbil, o almenys, un estri similar. La pintura s'ha fet viral per aquest objecte i també per la manera en què William Pynchon , fundador de Springfield, el subjecta : els usuaris asseguren que ho fa com si agafés un cel·lular actual.



Tot va començar quan el redactor de la revista Vice , Brian Anderson , va notar un curiós detall en l'obra. " No està clar qui és aquest home , però bé podria estar fent-se un selfie o estar revisant el seu mur " , va assegurar en les seves xarxes.

I don't always get lost in a painting, but when I dohttps://t.co/pwVHIzs4qX — Brian A. Anderson (@thebanderson) 24 de agosto de 2017