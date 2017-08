Jordi Évole veu «coses rares» en la manifestació de Barcelona contra el terrorisme

01/01/1970

Els veïns del barri barceloní fan cassolades diàries des de fa més de 50 dies per exigir a les administracions que posin fi al tràfic de drogues | "Estàs en el paradís terrenal per a tots els ocupes", adverteixen al carrer d'en Roig, on els "narcos" s'han instal·lat en pisos que no són seus| A l'Ajuntament calculen que hi ha 15 "punts calents" que concentren els problemes més greus