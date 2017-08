VÍDEOS Una empresa triomfa després de trencar estereotips en els anuncis de productes de neteja

Mostrar la diversitat familiar en publicitat pot tindre premi a nivell de vendes. És el cas de l'empresa valenciana Pons Químicas , que el 2016 i el 2015 va augmentar més d'un 11% la facturació després de llançar una campanya neta d'estereotips de gènere per a promocionar els seus productes netejaterres Asevi, segons explica el Diari la Veu del País Valencià La companyia, amb seu a Xàbia, s'ha fet viral aquesta setmana pel rellançament de quatre espots de vint segons que retraten llars diverses, amb el lema "El reflex més real d'un terra net".En un dels vídeos, el que ha aconseguit més difusió, apareix una parella de dos homes, Hugo i Andrés, que "comparteixen la custòdia d'un ficus", mentre que un altre dels espots està protagonitzat per una parella heterosexual amb dos fills en què el pare, Alfredo, és l'encarregat de la neteja. El tercer dels vídeos el protagonitza una dona vídua, Encarni, que comenta que "els anuncis de neteja sempre mostren famílies"; mentre que el quart dels espots explica la història d'Alfredito, un home de quaranta anys que encara viu amb els seus pares.La campanya és obra de l'oficina barcelonina de l'agència Free Range Puppies, sorgida a San Francisco, i trenca amb anteriors missatges publicitaris d'Asevi, que reproduïen els cànons tradicionals dels anuncis del sector.Pons Químicas, nascuda el 1960, va assolir el 2016 una facturació de 21,78 milions d'euros, un 11,26% més que el 2015. Es tracta d'un increment de vendes similar al d'aquell any, el del primer llançament de la campanya, quan va créixer un 11,85% fins als 17,50 milions d'euros.L'empresa té dos fàbriques: una Xàbia i una altra a Bucarest (Romania), que abasteix els països de l'Est, i una plantilla de 71 treballadors. Dirigida per Salvador Pons Oliver, va guanyar 1,08 milions d'euros l'any passat.