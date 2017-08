Incredulitat pels diners que va cobrar un manyà a un home per canviar-li el pany

Habéis visto la factura del cerrajero por abrir una puerta y cambiar la cerradura? 834 eurazos, y yo haciendo el gili en la bolsa. pic.twitter.com/3JCOg4XZGr — Bolsaporcarlosmaria (@Bolsacarlosmari) 24 de agosto de 2017

En la noticia decía que estaba forzado pero no vieron a los ladrones... A mí parecer el ladrón es el que escribió la nota... — MastersCoC (@Masters_Clash) 25 de agosto de 2017

La factura está mal hecha, ha puesto el nombre del cliente en el primer cargo: "Desplumado" — Juan Torres (@jtorres_mo) 25 de agosto de 2017

Marxar de casa i deixar-se les claus dins és un gran error, que pot convertir-se en tot un malson si es té en compte les tarifes d'alguns manyans, que compensen la seva disponibilitat les 24 hores del dia amb uns preus no aptes per totes les butxaques.Ara, una factura publicada al popular fòrum d'internet Forocoches ha tornat a posar les tarifes dels manyans al centre del debat. Segons explica La Verdad de Murcia, un home i la seva parella es van trobar el seu pany forçat quan van tornar de vacances. Van trucar la policia i el manyà, que els va confirmar que els lladres no havien entrat.L'evident alegria per saber-ho es va esvair aviat. Concretament, quan van veure la factura d'aquest amable manyà. "Heu vist la factura del manyà per obrir una porta i canviar el pany? 834 eurassos, i jo fent el "gili" a la borsa", explicava l'usuari.Molts internautes van indicar la seva incredulitat pels detalls de la factura, que carregava 60 euros pel desplaçament, 150 pel servei urgent, 60 més per ser festiu, i 80 euros més per una mà d'obra. Després, s'afegeix el cost dels materials: el pany canviat i altres elements de la porta. Com era una porta especialment segura, això encaria 30 euros més el servei. El total, 834 euros, ha indignat a molts, que l'han arribat a qualificar d'"estafa" a la xarxa.