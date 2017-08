Les llàgrimes inexistents dels reis a la portada d'«Hola!» indignen Twitter

–Quiero a los Reyes llorando en portada

–Pero si no han llorado...

–Aprovecha cuando parpadeen, coño

–Es muy creepy...

–Me da igual #Hola pic.twitter.com/qBMO5JCp1h — ant (@abalos) 24 de agosto de 2017

Madre mía la portada del Hola sobre los atentados terroristas de Barcelona y de Cambrils. pic.twitter.com/lV6m4DCAlx — Súmate (@sumate_asoc) 24 de agosto de 2017

Ells van venir per això, i ja ho tenen. pic.twitter.com/Bq5EP4LnfQ — Eduard Voltas (@eduardvoltas) 24 de agosto de 2017

Copseu la subtilesa del maquillatge. Maquillada, sí, però suavet, que no es noti. https://t.co/I5GTYkNtDd — Empar Moliner (@emparmoliner) 24 de agosto de 2017

La revista Hola! ha decidit il·lustrar el dol pels atemptats amb una gran imatge de la reina Letícia i una altra del rei Felip VI. Fins aquí es podria considerar que tot entra dins de la normalitat. Tanmateix, la fotografia anava acompanyada d’un contundent titular, “Llàgrimes per Barcelona”, que no es corresponia amb la instantània, on cap dels dos apareixia plorant. De fet, tant Letícia com Felip VI surten amb els ulls tancats, i en cap moment es pot desxifrar si el seu rostre és fruit de la tristor o es tracta d’un gest circumstancial. Per això, molts tuitaires han criticat la portada, i sovint l’han ridiculitzat.Els periodistes Eduard Voltas i Empar Moliner s'han sumat a les crítiques. Voltas ha assegurat que els reis espanyols van venir només per deixar-se fotografiar, una crítica que comparteixen molts a les xarxes.