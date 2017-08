Visca Barça, Visca Catalunya ! 🔵🔴🤙🏾 — Ousmane Dembélé (@Dembouz) August 25, 2017

El Barça ha tancat un acord per fitxar el jugador del Borussia Dortmund, Ousmane Dembelé, segons ha confirmat el club aquest divendres. L'acord s'ha tancat per 105 milions d'euros més 40 en variables, xifra que el converteix en el fitxatge més car de la història del club. El primer missatge de Dembelé com a jugador del Barça ha estat clar i contundent:Dembelé, internacional amb la selecció francesa, va ser un dels jugadors revelació de la temporada passada a la lliga alemanya i és un extrem ràpid i desequilibrant, amb bona tècnica amb les dues cames. Aquí podeu veure algunes de les seves millors jugades: